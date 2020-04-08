«Славия» — БАТЭ: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 15:01

Славия-Мозырь

«Славия» хорошо начали сезон и сейчас в активе имеет шесть очков после трёх туров. В последних двух матчах удалось добыть победу, но только с минимальным разрывом. Минувшую стадию турнира подопечные Михаила Мартиновича прошли за счёт технического поражения «Дняпро».

Чухлей отметился двумя голами в регулярном чемпионате.

БАТЭ

БАТЭ является одним из сильнейших клубов, финишировал в прошлом году на второй позиции. Старт нынешнего нельзя назвать удачным, выиграли «пчёлы» лишь раз в противостоянии с «Рухом» (1:0). В четвертьфинале кубка коллектив сразился с минским «Динамо», по сумме двух встреч счёт 5:3.

Полузащитник Драгун стал автором победного гола в прошлом туре чемпионата.

Статистика

БАТЭ выиграл в пяти из семи последних игр.

выиграл в пяти из семи последних игр. БАТЭ на выезде проиграл только дважды из прошлых десяти матчей.

на выезде проиграл только дважды из прошлых десяти матчей. Лишь одна из пяти минувших очных встреч оказалась за «Славией».

Прогноз

В сегодняшней паре есть явный фаворит, это — БАТЭ . Разница в классе колоссальная, несмотря на поражение в начале сезона. «Жёлто-синие» в хороших кондициях и вряд ли уступят. Мы считаем, что победа останется за гостями, всё-таки ширина скамейки в кубковых баталиях играет весомую роль.

Наш прогноз — победа БАТЭ за 2,02 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru