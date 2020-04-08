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«Славия» — БАТЭ: Видеопрогноз от экспертов

сегодня, 15:01

Славия-Мозырь

«Славия» хорошо начали сезон и сейчас в активе имеет шесть очков после трёх туров. В последних двух матчах удалось добыть победу, но только с минимальным разрывом. Минувшую стадию турнира подопечные Михаила Мартиновича прошли за счёт технического поражения «Дняпро».

Чухлей отметился двумя голами в регулярном чемпионате.

 

БАТЭ

БАТЭ является одним из сильнейших клубов, финишировал в прошлом году на второй позиции. Старт нынешнего нельзя назвать удачным, выиграли «пчёлы» лишь раз в противостоянии с «Рухом» (1:0). В четвертьфинале кубка коллектив сразился с минским «Динамо», по сумме двух встреч счёт 5:3.

Полузащитник Драгун стал автором победного гола в прошлом туре чемпионата.

 

Статистика

  • БАТЭ выиграл в пяти из семи последних игр.
  • БАТЭ на выезде проиграл только дважды из прошлых десяти матчей.
  • Лишь одна из пяти минувших очных встреч оказалась за «Славией».

 

Прогноз

В сегодняшней паре есть явный фаворит, это — БАТЭ. Разница в классе колоссальная, несмотря на поражение в начале сезона. «Жёлто-синие» в хороших кондициях и вряд ли уступят. Мы считаем, что победа останется за гостями, всё-таки ширина скамейки в кубковых баталиях играет весомую роль.

Наш прогноз — победа БАТЭ за 2,02 в БК 1хСтавка.

Источник: www.vseprosport.ru

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:16
батэ
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