«Славия» — БАТЭ: Видеопрогноз от экспертов

Славия-Мозырь
«Славия» хорошо начали сезон и сейчас в активе имеет шесть очков после трёх туров. В последних двух матчах удалось добыть победу, но только с минимальным разрывом. Минувшую стадию турнира подопечные Михаила Мартиновича прошли за счёт технического поражения «Дняпро».
Чухлей отметился двумя голами в регулярном чемпионате.
БАТЭ
БАТЭ является одним из сильнейших клубов, финишировал в прошлом году на второй позиции. Старт нынешнего нельзя назвать удачным, выиграли «пчёлы» лишь раз в противостоянии с «Рухом» (1:0). В четвертьфинале кубка коллектив сразился с минским «Динамо», по сумме двух встреч счёт 5:3.
Полузащитник Драгун стал автором победного гола в прошлом туре чемпионата.
Статистика
- БАТЭ выиграл в пяти из семи последних игр.
- БАТЭ на выезде проиграл только дважды из прошлых десяти матчей.
- Лишь одна из пяти минувших очных встреч оказалась за «Славией».
Прогноз
В сегодняшней паре есть явный фаворит, это — БАТЭ. Разница в классе колоссальная, несмотря на поражение в начале сезона. «Жёлто-синие» в хороших кондициях и вряд ли уступят. Мы считаем, что победа останется за гостями, всё-таки ширина скамейки в кубковых баталиях играет весомую роль.
Наш прогноз — победа БАТЭ за 2,02 в БК 1хСтавка.
Источник: www.vseprosport.ru