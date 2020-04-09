Тренеры, которые вернутся в будущем сезоне

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сегодня, 20:00

Даже не сомневаемся, что они не смогут долго оставаться без работы.

Коронавирусный локаут внесет определенные коррективы в функционирование футбольного мира, футболисты, например, подешевеют, но а вот тренерская чехарда наверняка останется, поэтому «Соккер.ру» верит, что работа для великолепной восьмерки замечательных специалистов скоро найдется. Если даже Дэвид Мойес из раза в раз получает предложения, то этим его коллегам оставаться безработными большая футбольная семья не даст.

Эрнесто Вальверде (Испания)

Ну да, сделать «Барселону» снова великой не сумел, но ведь и не провалился в пух и прах: дважды выиграл Ла Лигу, по разу — Кубок Короля и Суперкубок Испании. Может быть, конкретно для «Барсы» Эрнесто и не хватило фантазии, и же баск по прозвищу «Муравей» не справился с давлением, но Вальверде может быть солидным и прагматичным боссом, который после опыта на «Камп Ноу» не понаслышке знает о больших победах, да и набитые шишки — тоже ценнейший опыт.

Вальверде может заинтересовать многие клубы, причем не только в Испании, ведь у Эрнесто есть опыт успешной работы в Греции с «Олимпиакосом», то есть он не домосед и может отозваться на предложение из другой страны, если его заинтересуют. По слухам, даже в «Барселоне» уже сожалеют об увольнении Вальверде, и эту информацию можно расценивать в качестве плюса к репутации.

(Испания)

Пребывание Унаи Эмери в «Арсенале» не было счастливым, а закончилось и вовсе катастрофой. Провалив концовку прошлого сезона и увенчав ее поражением от «Челси» в финале Лиги Европы со счетом 1:4, «канониры» в новой кампании восстали против тактики и методов работы Эмери. В очередной раз Унаи не сумел добиться успеха за границей, возможно, стоит задуматься над возвращением в Испанию, где он классно работал с «Валенсией» и «Севильей»? Впрочем, статус бывшего тренера ПСЖ и «Арсенала», многократного победителя Лиги Европы может привлечь клубы АПЛ вроде «Вест Хэма». Уверен, скоро в доме Эмери раздастся телефонный звонок, после которого Унаи соберет вещи и поедет на новое место работы.

Маурисио Почеттино (Аргентина)

Самое громкое увольнение прошедшего года случилось в «Тоттенхэме», который освободил от должности лучшего тренера в новейшей истории клуба, который за пять месяцев до отставки руководил «шпорами» в финале Лиги чемпионов. Поражение от «Ливерпуля» в Мадриде надломило Почеттино психологически, но он наверняка уже восстановился и готов приступить к строительству новой команде. В Англии — сначала в «Саутгемптоне», а потом и в «Тоттенхэме» Маурисио проявил себя как созидатель, аргентинец обновлял спортивные структуры изнутри и выводил футболистов на мировой уровень. Почеттино может дождаться приглашения от топ-клуба или пойти в команду, которая на данный момент находится за пределами элиты.

(Италия)

Один из самых титулованных и уважаемых тренеров без работы. В течение многих лет Аллегри ковал свою репутацию в Серии A, пока не дослужился до «Ювентуса», с которым продолжил доминировать в Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Интригующе было бы увидеть Массимилиано в другом чемпионате, ведь он еще не работал за пределами родины. Большой Макс может позволить себе годик отдыха, чтобы дождаться предложения от амбициозного проекта и с головой погрузиться в новые цели.

(Португалия)

Марку Силва должен был обеспечить новый рассвет «Эвертона», во всяком случае, «ириски» надеялись на это, когда планировали долгосрочный проект с молодым тренером у руля. Теперь «Эвертон» возглавляет опытный Карло Анчелотти, а португалец, руководивший уже тремя английскими клубами, ждет возвращения в большую игру. Скорее всего, АПЛ даст еще один шанс Марку. Нужно только чуть-чуть потерпеть.

Леонарду Жардим (Португалия)

Еще один португальский тренер, который запомнился созданием симпатичного «Монако», выигравшего Лигу 1, несмотря на вялое несогласие очевидного гегемона ПСЖ , и дошедшего до полуфинала Лиги чемпионов. Потом началась большая перестройка, и Жардим не удержал руль корабля: ушел в отставку, но был оперативно возвращен на мостик после неудачного сотрудничества монегасков с Тьерри Анри. Однако в декабре прошлого года Жардима из «Монако» снова попросили, и он культурно ретировался. Добившийся успехов во Франции специалист может построить крепкую команду с понятной вертикальной игрой и заняться развитием молодежи — ценнейшие навыки, которые пригодятся абсолютно всем клубам, которых жизнь заставляет жить по средствам.

Мануэль Пеллегрини (Чили)