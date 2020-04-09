Шокирующие признания Марадоны: кокаин, винтовка, драки

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вчера, 22:03

«Соккер.ру» изучает темную сторону одного из величайших футболистов в истории.

Свежий анекдот про Марадону. Анализы Диего Армандо дали положительный результат на все, кроме COVID-19. И в этом весь Марадона, которому в этом году исполнится 60. Экстраординарный футболист в конце своей профессиональной карьеры и особенно «на пенсии» постоянно вляпывается в истории и попадает в скандальные заголовки. А что он сам обо всем этом думает и говорит?

Марадона и наркотики

О проблемах с наркотиками:

Я ничего не чувствовал, я был зомби. Я принимал наркотики, когда играл в футбол, но не для того, чтобы стимулировать себя. Те, кто говорит, что кокаин помогает творить, ничего не понимают. Если вы принимаете кокаин и остаетесь профессиональным футболистом, то очень скоро не сможете выходить на поле. Он съедает ваши силы. Он бесполезен и беспощаден для жизни.

О том, когда впервые попробовал наркотики:

Это случилось в Европе в 1982 году. Мне было 22 года, и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя живым, но я попробовал наркотики, потому что они были повсюду в футболе.

О самом постыдном моменте:

Хуже всего я себя почувствовал, когда меня застукала моя дочь Дальма. Чтобы принять очередную дозу, я закрывался в ванной с выключенным светом. Однажды я был в ванной, и Дальма неожиданно постучала в дверь. Я был в ужасе. У меня началась паника. Я осознал, что я наркоман и всегда буду наркоманом в глазах каждого. Всегда — потому что наркоманы остаются зависимыми, даже если перестают употреблять. Всегда — потому что наркоманов никогда не прощают.

Марадона и журналисты

Диего всегда конфликтовал с журналистами. Самый знаменитый эпизод произошел в 1994 году, вскоре после того как Марадона сдал положительный тест на допинг во время чемпионата мира в США . Аргентинец закрылся в своем доме, но треклятые журналисты кружили вокруг, не давали житься, и Диего… открыл огонь. В прямом смысле — стал отстреливаться от пишущей братии из пневматической винтовки, легко ранил четверых. По итогам судебного разбирательства, длившегося 5 лет, Марадона получил за это трехлетний срок, но в тюрьму не пошел и даже оставил за собой право выезжать из страны.

Почти 20 лет спустя, в 2013 году, Диего ограничился камнями, когда его начали фотографировать. Вот как прокомментировал этот эпизод фотограф El Mundo: «Когда мы начали его фотографировать, он стал нас оскорблять и сыпал угрозами. Мы продолжали работать, а он начал поднимать с земли камни и бросал в нас. Потом подошел и пнул коллегу».

Марадона и драки

Диего не раз был замешан в конфликтах, перераставших в нечто большее, причем как с соперниками, так и с товарищами по команде, и даже со своими возлюбленными. Марадона был зачинщиком драки в финале Кубка Короля 1984 года «Барселона» — «Атлетик». Каталонцы проиграли 0:1, а после финального свистка аргентинец набросился на Мигеля Анхеля Солу. Марадона получил дисквалификацию на три месяца, но сбежал из «Барселоны» в «Наполи». Случалось, что полиции приходилось прекращать «горячие дискуссии» Диего с его партнершами, в частности, попал в криминальные сводки эпизод с Росио Оливой, на которую Марадона предположительно совершил нападение. Дело не получило хода, потому что молодая подруга отказалась заявлять на звезду футбола.

Марадона против всех

О Лионеле Месси:

Не вижу смысла в капитане, который по 20 раз перед каждой игрой бегает в туалет. Никто не сомневается в ценности Месси, но он определенно не самый лучший.

О Криштиану Роналду:

Криштиану Роналду забивает голы и продает вам шампунь. Нормальный бизнес.

О сравнении Месси и Роналду:

Если честно, я бы хотел, чтобы Роналду был аргентинцем, но у нас был кое-кто похожий на него — Габриэль Батистута. И все-таки Месси мне нравится больше.

О политиках:

Джордж Буш — убийца, я предпочитаю дружить с Фиделем Кастро.

Дональд Трамп — марионетка.

Однажды я хотел поехать в США , но термос с головой Билла Клинтона не впустил меня.

О Пеле:

Скажите Пеле, чтобы он вернулся в музей. Он говорит, что Неймар круче Месси? Дед принял не ту таблетку. Возраст влияет. Пеле ничего не делал в течение 20 лет. Вы даже в супермаркете его никогда не увидите. Он бывает только на торжественных приемах у президента ФИФА и выглядит как кукла.

Об Аргентинской федерации футбола:

Нужно бросить гранату в AFA и с нуля отстроить аргентинский футбол.

О Жоао Авеланже (президент ФИФА 1974 — 1998):

Насколько я знаю, он играл в водное поло. Он не может говорить о футболе. Обязательно заходите на его сайт www.вор.ком.

О Зеппе Блаттере (президент ФИФА 1998 — 2015):

Блаттер любит меня как сына. Да... как сукиного сына!

О мафии в футболе:

В футболе есть мафия. Если ты не платишь, то не тренируешься и не играешь.

О Хорхе Сампаоли:

Если бросить мяч в Сампаоли, он вернет вам его рукой. Все съели печенье, которое он принес — какой молодец! У него компьютеры, беспилотники, 14 помощников, а сборная Аргентины все равно ни черта не умеет.

О Диего Симеоне:

Он добился впечатляющих результатов как тренер, но поступил со мной плохо. Наша дружба умерла.

О Дэвид Бекхэме:

Несмотря на то, что он всегда был занят своей Spice Girl, он иногда находил время, чтобы очень хорошо играть в футбол. Впрочем, своей сборной он остался должен.

О Серхио Рамосе:

Рамос — посредственный защитник, если его не разозлить. Лучший — Диего Годин.

О «Реале»:

До прихода Жозе Моуриньо «Реал» был борделем.

О Дель Боске:

Хороший мужик, но как тренер он оставляет желать лучшего.

О церкви:

Когда я попал в Ватикан и увидел все это золото, то превратился в огненный шар.

О гомосексуалистах:

Я против гомосексуалистов? Ни в коем случае. Мне выгодно, чтобы они существовали, ведь так больше женщин остаются свободных для настоящих мужчин.