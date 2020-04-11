«Городея» — «Динамо» Минск: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 14:26

Городея

«Городея» довольно успешно провела минувший сезон, где смогла добыть седьмую позицию. После активной подготовки к сезону, где «сахарники» провели девять контрольных поединков, в которых добыли три победы, поселковый клуб стартовал в новом сезоне с поражения.

За два первых тура подопечные Олега Радушко не смогли даже забить, но в недавнем матче хозяева на выезде смогли одержать первую победу, переиграв «Белшину» (1:0). Главным голеадором и автором единственного мяча команды на сегодня является Сайчич.

Динамо Мн

Самый известный клуб Беларуси и участник всех чемпионатов во времена независимости страны в минувшем сезоне смог занять только четвертую позицию. Новый турнир «Динамо» провалило, дважды проиграв, сначала «Руху» (0:1), а во второй игре землякам из «Минска» (2:3).

В последнем туре «бело-синие» смогли добыть первые баллы чемпионата, на своем поле переиграв жодинское «Торпедо-БелАЗ» (2:0).

Статистика

В 6 из 10 последних домашних матчей «Городеи» забивали оба соперника

В 2 из 3 последних играх в Городее выигрывало «Динамо»

В 2 из 3 последних личных матчей проходила ставка «обе забьют»

Последний личный матч завершился победой «Городеи» (3:1)

Прогноз

В последней личной встрече «Динамо» потерпело разгромное поражение, что станет дополнительной мотивацией для столичной команды. По нашему мнению, сегодня нас ждет игра на встречных курсах, а «бело-синие», как минимум, не проиграют.

Наш прогноз — «Динамо» не проиграет + обе забьют и ставим на это по линии БК Winline с коэффициентом 2.53