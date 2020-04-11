Напарник для ван Дейка

1586617749

сегодня, 18:09

«Соккер.ру» знакомит читателей с одним несостоявшимся футболистом «Зенита».

В пятницу стало известно, что «Ливерпуль» и «Барселона» готовы схлестнуться в споре за защитника «Севильи» Диего Карлоса. Нынешний клуб бразильца не прочь продать футболиста. Но не меньше, чем за 75 миллионов евро. Прошлым летом андалусийцы приобрели игрока «Нанта» за 15 миллионов. За неполный год Диего Карлос Сантос Силва вырос в цене в пять раз. И это не предел.

«Ливерпуль» готов выложить требуемую сумму хоть сейчас. В клубе понимают, что дешевле Диего Карлос не станет, да и список желающих может вырасти. Почти чемпиону Англии нужен сильный игрок в центр обороны, способный составить пару Вирджилу ван Дейку. Если место голландца в стартовом составе сомнению не подлежит, то со вторым игроком центра обороны не всё так однозначно. У Юргена Клоппа есть вопросы и к Жоэлю Матипу, и к Джо Гомесу, не говоря уже о Деяне Ловрене. Поэтому интерес «Ливерпуля» к бразильцу из Севильи оправдан.

Для «Барселоны» покупка центрального защитника не столь актуальна. У «сине-гранатовых» есть другие направления работы на трансферном рынке. Однако сильный игрок в центр обороны не помешает. Но «Барса» не готова удовлетворить запрос «Севильи» в полном объёме. К тому же в качестве компенсации чемпионы Испании готовы вернуть «Севилье» Ивана Ракитича.

Так кто же такой Диего Карлос, подорожавший в пять раз? У себя на родине бразилец мало известен. Откуда взяться известности, если он там почти не играл. Ни в «Сан-Паулу», ни в других клубах, где побывал юный защитник, ему практически не доверяли. Выпустили пару раз и всё. И неизвестно, чем бы занимался Диего Карлос сейчас, если б не подвернувшееся предложение от португальской «Витории» из Эшторила. Приехал в бывшую метрополию, показал себя в контрольных матчах и сразу понравился селекционерам «Порту». Купить только что перешедшего футболиста «драконы» не могли, пришлось арендовать. Другое дело, зачем его брали — так и осталось загадкой. Ни единого шанса проявить себя Диего Карлос не получил. Пришлось вернуться в «Виторию», где бразилец наконец-то получил возможность выходить на поле. Причём постоянно. Выяснилось, что Диего Карлос умеет играть в защите. Оборона «Витории» стала заметно крепче.

За полноценный сезон Диего Карлос вырос в цене до миллиона евро. Именно такую сумму заплатил за бразильца некогда славный, но изрядно потускневший «Нант». Но для Диего Карлоса переход во французский клуб был шагом вверх по карьерной лестнице. Рослый, весьма проворный и подвижный, смелый футболист довольно быстро стал видной фигурой в составе «канареек». Которые завершили сезон на высоком седьмом месте. Надо сказать, что Диего не только отлично справлялся со своими прямыми обязанностями. Он регулярно наведывался к чужим воротам и порою огорчал вратарей соперника.

В следующем сезоне «Нант» выступил хуже — девятое место. Однако Диего Карлос, напротив, прибавил. Теперь на него заглядывались другие французские клубы — «Лион», «Лилль», «Монако». Но самым интересным вариантом продолжения карьеры мог стать переход в «Зенит». Питерцам был нужен сильный центральный защитник, а Диего Карлос соответствовал всем критериям. Российский клуб был готов заплатить за бразильца 15 миллионов евро. «Нант» был готов продать игрока, но сам Диего отчего-то не захотел переезжать на невские берега. Какое-то время «Зенит» продолжал «вести» защитника «канареек», но потом переключился на Ярослава Ракицкого. А Диего Карлос провёл ещё один сезон в рядах девятикратных чемпионов Франции.

Диего Карлос тем временем угодил в скандал. В матче с «Пари Сен-Жермен» защитник «Нанта» задел судью Тони Шапрона. Оба упали на газон. Взбешённый арбитр сначала ударил бразильца ногой, а потом предъявил тому красную карточку. Но дисциплинарный комитет сделал вывод о превышении арбитром своих полномочий и отстранил того от судейства на три месяца.

И всё же «Нант» продал Диего Карлоса. За те же 15 миллионов, что предлагал «Зенит», но другому клубу — «Севилье». Где новобранец сразу застолбил место в центре обороны. Более того, стал одним из лидеров этой самой обороны андалусийцев. Несостоявшийся зенитовец регулярно получал хорошую прессу и похвалы главного тренера Хулена Лопетеги. Поэтому не стоит удивляться интересу со стороны бывшего победителя Лиги чемпионов. Да и рост в цене не видится какой-то сенсацией. За 15 миллионов Диего Карлоса уже никто не продаст.

Удивительно другое. Диего Карлосу двадцать лет, а он до сих пор не заигран за сборную Бразилии. Более того, на родине словно забыли о его существовании. Возможно, у пятикратных чемпионов всё в порядке с обороной, а Диего Карлос им ни к чему. А может, в самой большой стране Южной Америки до сих пор считают защитника «Севильи» неумехой, оказавшимся не нужным сразу нескольким бразильским клубам. Впрочем, всё ещё поправимо. Если «Ливерпуль» купит Диего Карлоса за 75 миллионов, то футболист наверняка получит вызов в Селесао. Да если не купит, то тоже. Такие игроки на дороге не валяются.