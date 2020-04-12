«Минск» — БАТЭ: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 13:26

Минск

«Минск» в прошлом туре потерпел поражение от «Энергетика-БГУ» (0:2), тем самым прервав серию из двух побед кряду. Сейчас «горожане» располагаются на пятой позиции с шестью очками в копилке. На родной арене клуб проявил себя неплохо, выиграв в предыдущей схватке у минского «Динамо» (3:2), которое находится на 14-й строчке.

Из-за травмы мышц команде не поможет защитник Дмитрий Рыжук, а также не выйдет полузащитник Олег Евдокимов.

БАТЭ

БАТЭ в данный момент занимает 11-е место, имея в своем активе три балла. В последнем матче «желто-синие» одолели «Рух» (1:0), идущий строчкой ниже. На выезде подопечные Кирилла Альшевского демонстрируют переменный результат, заработав шесть очков в четырех противостояниях подряд.

Бывший голкипер команды Александр Свирский покинул клуб, перейдя в «Белшину» на правах аренды.

Статистика

«Минск» пропустил пять мячей в трех поединках кряду.

БАТЭ выиграл в трех из четырех последних очных встречах.

выиграл в трех из четырех последних очных встречах. БАТЭ отличился семь раз в четырех очных матчах подряд.

Прогноз

На наш взгляд, гости возьмут верх в данном противостоянии. Для этого у команды есть все шансы. В трех из четырех очных матчах коллектив Кирилла Альшевского уверенно побеждал. «Минск» потерпел поражение в предыдущей схватке. Поэтому, мы предлагаем ставку на победу гостей. Справедливости ради, дома минчане способны сообразить один гол.