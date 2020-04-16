«Динамо» Минск — «Неман»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 15:27

Динамо Мн

Через несколько лет «Динамо» будет отмечать свой столетний юбилей, но уже 16 сезонов минский клуб не может добыть золотые медали. В прошлом чемпионате семикратный чемпион сумел занять только четвертую позицию. В 2020-м «бело-синие» стартовали с четвертьфинала Кубка страны, где в дважды проиграли БАТЭ – 1:2 и 2:3.

После четырех туров текущего турнира высшей лиги Беларуси в активе «динамиков» одна домашняя победа над жодинским «Торпедо-БелАЗ» (2:0), а три матча подопечные Сергея Гуренко проиграли, что привело хозяев в непривычное место в зону вылета.

Неман

«Неман» участвовал во всех чемпионатах независимой Беларуси и первым провел 800-й матч в рамках этого турнира. В минувшем сезоне Гродно стал девятым, а новый турнир начал в привычной для себя манере. В дебютной игре «желто-зеленые» на выезде уступили «Ислочи» (0:1), а во втором туре одержали первую викторию, одолев на своем поле крепкий «Витебск» (2:0).

На сегодняшний день «олени» добыли пять очков и с пятью баллами расположились на 11-й позиции.

Статистика

«Динамо» проиграло 3 из 4 последних домашних матчей

«Неман» не выигрывал в гостях с октября прошлого года

В семи последних очных матчах не было забито более двух голов

Последняя личная встреча завершилась победой «Динамо» (1:0)

Прогноз

Шесть поражений в семи матчах и фиаско в последнем туре от скромной «Городеи» не могут не насторожить, но все же потенциал у «Динамо» есть, а мы предполагаем, что сегодня удача будет на стороне хозяев.

Предлагаем воспользоваться хорошим предложением от букмекеров и заиграть ставку на победу «бело-синих».

Наш прогноз — победа «Динамо» и ставим на это по линии БК Лига Ставок с коэффициентом 1.72