«Шахтер» Солигорск — «Слуцк»: Прогноз от экспертов

1587119602

сегодня, 13:33

Шахтер Сг

Бронзовый призер минувшего сезона стартовал в Суперкубке страны, где его постигла неудача в игре против чемпиона (0:2), причем такой же результат был зафиксирован и в первой игре полуфинала Кубка Беларуси.

В турнире высшей лиги «Шахтер» начал с поражения от «Торпедо-БелАЗ» (0:2), но затем на выезде переиграл «Городею» (2:0) и дважды сыграл вничью с одинаковым счетом 0:0. Стоит отметить, что Солигорск является самой низкорезультативной командой первенства – два забитых и один пропущенный гол.

Слуцк

В минувшем сезоне «Слуцк» стал 11-й командой чемпионата, а в текущем первенстве стартовал в мощном стиле, что привело команду после четырех туров на третью позицию.

В дебютном туре «бело-синие» на своем поле обыграли «Славию» (3:1), а на выезде в третьем туре легко разобрались с «Ислочью» (3:2). В минувшую субботу подопечные Виталия Павлова разошлись миром с «Витебском» (1:1).

Главным голеадором команды является Коанда (два гола).

Статистика

«Шахтер» не пропускал в 6 из 7 последних домашних матчей

«Слуцк» не проигрывает в гостях шесть игр подряд

«Шахтер» выиграл 5 из 6 последних очных поединков

Последняя личная встреча завершилась победой «Шахтера» (5:0)

Прогноз

«Слуцк» здорово стартовал, но соперники уровня бронзового призера чемпионата на его пути встречаются впервые в этом сезоне. Ожидаем игру на встречных курсах, а сегодняшнее состояние гостей позволяет им рассчитывать на турнирные баллы.

Наш прогноз — обе забьют и ставим на это по линии БК Лига Ставок с коэффициентом 2.38

Ставка на исход — победа «Слуцка» с форой (+1) за 2.30