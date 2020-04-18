БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: Видеопрогноз от экспертов

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сегодня, 14:25

БАТЭ

БАТЭ впервые за 13 лет не выиграл чемпионат Беларуси, но завоевал серебряные медали первенства высшей лиги. Новый сезон «желто-синие» начали с победы в 1/4 финала над минским «Динамо» со счетом 5:3 по сумме двух матчей, а в первой дуэли полуфинала Кубка страны минимально уступили «Славии» (0:1).

В чемпионате Борисов стартовал неожиданно и проиграл две первые игры, но в прошлое воскресенье «батоны» на выезде одолели «Минск» (3:0) и с шестью баллами расположились на восьмом месте.

Торпедо Ж

Команда из Жодино стала шестой по итогам минувшего сезона, а в новом «Торпедо-БелАЗ» после четырех туров возглавляет турнирную таблицу, на что мало кто мог дать прогноз.

В активе «белых» три виктории, при четырех забитых мячах, что принесло девять баллов, как и у неожиданных соседей по таблице – «Городеи» и «Энергетика-БГУ», к слову, который в минувшую субботу лидер уверенно переиграл на своем поле (2:0).

Главным голеадором команды на сегодняшний день является Рамос (два гола).

Статистика

БАТЭ выиграл три последних матча

выиграл три последних матча В последних шести личных встречах забивали обе команды

Соперники не играли вничью более чем по 10 последних встреч

Последний очный поединок завершился победой БАТЭ (2:1)

Прогноз

Заключительный поединок тура может стать одним из самых ярких противостояний этой недели в высшей лиге Беларуси. Последние очные встречи приносили не менее трех забитых голов, а мы ожидаем, что сегодня поклонники футбола увидят забитые мячи в исполнении соперников, на что и предлагаем заиграть основную ставку.

Для любителей риска предлагаем взять пари на ничью за хороший коэффициент от букмекеров — ожидаем, что сегодня команды прервут свои серии без мировых.

Наш прогноз — обе забьют и ставим на это по линии БК Winline с коэффициентом 2.25

Ставка на исход — ничья за 4.76