Ветерок перемен

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сегодня, 11:11

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о великом противостоянии «Баварии» и «Боруссии».

О чемпионской гонке в сезоне 1977-78 вы могли прочитать год назад. Просто напомню основные моменты. Возродилась тренерская дуэль Хённеса Вайсвайлера и Удо Латтека. Только Латтек теперь командовал «Боруссией», а его оппонент вернулся в родной Кёльн. Судьба Серебряной тарелки решалась в последнем туре, причём соискателям пришлось считать голы, ибо количество очков оказалось равным. «Жеребцы» в заключительном туре разгромили (очень мягкое слово для счёта 12:0) одноклубников из Дортмунда. Но и «козлы» не оказались ослами и отправили пять безответных мячей в ворота «Санкт-Паули».

2:0 в пользу Хённеса

Соперники и забили одинаковое количество мячей — по 86. Но вратарь «Кёльна» Харальд Шумахер пропустил на три мяча меньше Вольфганга Кнайба, что рассудило спор в пользу команды Хёнесса. «Кёльн» ещё и Кубок прихватил. В Кубке чемпионов «Боруссия» продвигалась к своей мечте, преодолев сопротивление венгерского «Вашаша», югославской «Црвены Звезды», «Сваровски Ваккера» (так теперь назывался австрийский «Инсбрук»), но в полуфинале ей снова встретился «Ливерпуль». В Дюссельдорфе выиграли допущенные туда на европейские матчи «жеребцы» 2:1, но на «Энфилде» чемпион Западной Германии был бит 0:3.

Что касается кадровых перемен, то на «Сантьяго Бернабеу» по дорожке, проторённой Гюнтером Нетцером и Хеннингом Андерсеном отправился Ули Штилике. Зато пришли два новичка — точнее только атакующий полузащитник «Арминии» Эвальд Линен подходил под определение. Центральный полузащитник Вильфред (Винни) Шефер вернулся в Мёнхенгладбах после семи лет отсутствия. Теперь в команде было два Шефера — однофамильцы Винни и Франк. Вольфганг Клефф полностью выздоровел и по ходу чемпионата вытеснил из ворот своего тёзку Вольфганга Кнайба. В обороне справа налево Берти Фогтс, Вильфред Ханнес, Ганс-Юрген Витткамп, Хорст Войлерс. Запасные Франк Шефер, Норберт Рингельс и Ганс-Юрген Брунс. Полузащита: Райнер Бонхоф, Вильфред Шефер, Герберт Виммер, Эвальд Линен, а также Хорст Кёппель, Кристиан Кулик, Карстен Нильсен, Дитмар Даннер и Ганс Клинкхаммер. В нападении Аллан Симонсен и Юпп Хайнкес, в резерве Калле Дель'Хайе и Герберт Хайденрайх.

Вы заметили, что ни в материале годичной давности, ни в начале нового почти ничего нет про «Баварию». Не волнуйтесь, сейчас будет. Просто «Бавария» четвёртый год подряд не участвовала в борьбе за чемпионство. Мюнхенцы играли нестабильно, терпели унизительные поражения, пропускали кучу мячей. Назревали большие перемены.

Поспешный отъезд кайзера

Франц Беккенбауэр должен был уйти в нью-йоркский «Космос» после чемпионата мира в Аргентине. Но кайзер Франц укатил в Америку на год раньше. Более того, капитану пришлось ещё и заплатить за свой переход. «Бавария» просила за него миллион 750 тысяч, а «Космос» мог заплатить миллион четыреста. Догадайтесь с трёх раз, кто заплатил недостающие 350 тысяч. Причин для подобной спешки было несколько. У налоговиков возникли вопросы к звезде мирового футбола, в семейной жизни наладился разлад, после того как папарацци застукали кайзера Франца с молодой красавицей, а главное, - Беккенбауэр видеть больше не мог президента клуба Вильгельма Нойдеккера. Поэтому он предпочёл раскошелиться и выкупить свою вольную.

Помимо Франца ушли шведы. Бьорн Андерссон вернулся в «Эстерс», а Конни Торстенссон подписал контракт с «Цюрихом». Потерю Кьельда Сенеки никто не заметил, равно как и убытие двух запасных вратарей Манфреда Оберта и Губертуса Лихта. В академии подрос Вальтер Юнгханс, которого прочили в преемники вечному Майеру. Даром, что Зепп грозился играть до сорока пяти. В семьдесят седьмом «Коту из Анцига» было всего тридцать три.

О новичках. На правый фланг обороны был приглашён 30-летний Вольфганг Рауш. Сразу два бойца перешли из «Карлсруэ» - защитник Карл Нидермайер и нападающий Норберт Янзон. Из «Шальке» пригласили центрального полузащитника Бранко Облака (никакого отношения вратарю «Атлетико» не имеет, просто земляк и однофамилец). Где-то в региональной лиге был найден полузащитник Карл-Хайнц Воланд. Тоже однофамилец.

Дитмар Крамер, он же Профессор, он же Наполеон, опирался на такой состав. В воротах Зепп Майер, на лавочке Вальтер Юнгханс. За правый фланг обороны отвечал Вольфганг Рауш, за левый - Удо Хорсманн. В роли Беккенбауэра осваивался Карл Нидермайер, а перед ним действовал Ганс-Георг Шварценбек. Довольно часто выходил на поле Клаус Аугенталер, реже Петер Грубер и совсем редко Зепп Вайсс. Ганс-Юрген Камельманн чаще играл в средней линии вместе с Бранко Облаком и Берндом Дюрнбергером. «Бык» Франц Рот уже не был твёрдым игроком основы и выходил на замены. И то не всегда, как и Эрхан Ёнал. Однофамилец булгаковского персонажа вообще не выходил. Ближе к линии атаки Ули Хёнесс, а далее Герд Мюллер с Карлом-Хайнцем Румменигге. Райнер Кюнкель и Норберт Янзон на подмене.

Наполеон и его Ватерлоо

Сезон не задался с самого начала. Уже в августе «Бавария» завершила поход за Кубком. В шести стартовых турах — одна победа. В сентябре мюнхенцы стали оживать. Было выиграно несколько встреч. С «Шальке» почти рассчитались за прошлогодние 0:7. Почти, потому что забив те же семь, баварцы всё же один мяч пропустили. Но большую часть матча они провели в меньшинстве. В Кубке УЕФА армия Наполеона взяла хороший старт. Норвежский «Мьёндален» получил восемь безответных мячей в Мюнхене и ещё четыре дома.

Наступил октябрь, и снова дела пошли наперекосяк. Выиграв у дортмундской «Боруссии» 3:0, баварцы принялись проигрывать всем подряд. Как раз в этот игровой отрезок «Бавария» проиграла «Дуйсбургу» 2:5. Четыре мяча из пяти в ворота Майера отправил Бернард Диц. Несложно догадаться, что турнирное положение мюнхенцев лучше не становилось.

В 1/16 финала Кубка УЕФА «Бавария» со скрипом прошла болгарский «Марек» 3:0 и 0:2. В одной восьмой жребий послал мюнхенцам франкфуртский «Айнтрахт». Причём играть на берегах реки Майн соперникам было суждено играть дважды за неделю. 23 ноября в Кубке УЕФА , а 26 — в 16-м туре Бундеслиги. К тому времени «Бавария» шла пятнадцатой. Одно место на выход к тому времени забронировали земляки — «Мюнхен 1860» безнадёжно застрял на последнем месте. Но перспектива приземлиться на семнадцатой позиции была вполне реальной. Хотя тот же полудохлый «Мюнхен» обыграл знатных земляков 3:1. Кресло под Крамером не то что дрожало — тряслось.

В первом матче местные «орлы» выиграли у «Баварии» 4:0. Обидно, но вряд ли баварцы собирались бороться за Кубок УЕФА . Через три дня соперники снова встретились на «Вальдштадион». Результат тот же самый. Это был последний матч Дитмара Крамера на посту тренера «Баварии». Как говорил главный герой повести Фазиля Искандера «Маленький гигант большого секса» — «у каждого Наполеона есть своё Ватерлоо».

А теперь самое интересное. Новым тренером «Баварии» был назначен венгр Дьюла Лорант, который ещё несколько дней назад тренировал ... «Айнтрахт». Тот, что дважды жестоко обошёлся с баварцами и способствовал увольнению Крамера. А теперь угадайте, где оказался Крамер. Не буду томить. Во франкфуртском «Айнтрахте», где образовалась вакансия. Вот такая, понимаешь, загогулина. Или рокировка.

Дьюла Лорант, урождённый Дьюла Липович, был неплохим защитником. Играл за «Вашаш», потом за «Гонвед». Входил в сборную Венгрии, был одним из тех «золотых мадьяров», что должны были выиграть чемпионат мира 1954 года, но уступили в финале западным немцам. Потом его карьера пошла к закату. Завершив выступления Дьюла стал тренером. Трудился на родине, потом уехал в Западную Германию. Тренировал «Кайзерслаутерн», «Дуйсбург», снова «Кайзерслаутерн», «Кёльн», «Киккерс», отлучался в ПАОК и выиграл с ним чемпионат Греции. А потом уже стал предводителем франкфуртских «орлов». Поднял их на четвёртое место в сезоне 1976-77. Отработал больше десяти лет в Германии, но толком не смог выучить немецкий язык.

«Айнтрахт» выиграл и второй матч Кубка УЕФА . Уже с Крамером. Но от европейских забот баварцы избавились, как от балласта. Зато в чемпионате «Бавария» сразу выиграла два матча при новом тренере. Баварцы ушли на зимний перерыв тринадцатыми.

Вторую часть чемпионата «Бавария» провела куда лучше. Не идеально, — от недавнего трёхкратного победителя Кубка чемпионов можно было ждать большего. Побед и поражений оказалось поровну. Позорным оказался один проигрыш - «Кайзерслаутерну» в последнем туре — 0:5. Баварцы пришли на финиш двенадцатыми и остались без еврокубков. «Айнтрахт» занял седьмое место. В Кубке УЕФА «орлы» отлетались в четвертьфинале, уступили «кузнечикам» «Грассхопперсу» - 3:2 и 0:1.

Казалось, вот он пришёл, ветер перемен, о необходимости которого всё чаще говорили болельщики «Баварии». Но как выяснилось, это был ветерок. Ветер подул позже — в Мюнхене и в Мёнхенгладбахе.