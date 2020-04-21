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Овечкин против Гретцки. Линия BETCITY на битву Великих

вчера, 11:40

Александр Овечкин и Уэйн Гретцки сыграют в хоккей на приставке в ночь со среды на четверг. Трансляцию покажет клубный канал “Вашингтон Кэпиталз” в Twitch. Зрители смогут увидеть и услышать всё происходящее. Уже известно, что во время стрима будет вестись сбор донатов, которые в дальнейшем будут отправлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Хоккеисты будут играть до двух побед.

Противостояние Овечкина и Гретцки вызывает большой интерес у поклонников хоккея. Уэйн Гретцки — лучший бомбардир в истории НХЛ. На счету канадца 894 гола. Считается, что Александр Овечкин до завершения своей карьеры способен побить рекорд “Великого”. Сейчас количество заброшенных шайб россиянина застыло на отметке 706. Конечно, встреча в виртуальном пространстве не расставит все точки над “i”, но станет настоящим подарком во время самоизоляции.

Александр Овечкин считается фаворитом предстоящей игры. На победу “Великой восьмерки” можно поставить с коэффициентом 1,45. Шансы Уэйна Гретцки оцениваются на 2,55. Трансляция начнется 23 апреля в 3:00 по московскому времени. Не пропустите!

Сделать ставку на сражение Овечкина и Гретцки

Сделать ставку на рекорд Гретцки

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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:37
интересно конечно)) но к футболу какое отношение?
sgngmtr6b_zw
sgngmtr6b_zw
вчера в 13:11
Будем следить за трансляцией.
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