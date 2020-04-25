Краткосрочная ремиссия

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вчера, 19:15

«Соккер.ру» рассказывает о редком успехе испанской сборной.

После того, как сборная Испании в 1964 году выиграла в финале Кубка Европы у команды СССР и стала сильнейшей на континенте, ожидалось, что «красная фурия» пришла всерьёз и надолго. Что испанцы с их огромным потенциалом — сильными клубами и прекрасными игроками не остановятся на достигнутом. Но на чемпионате мира 1966 года испанская команда не вышла из группы.

Больной человек футбольной Европы

Без участия сборной Испании прошли финальные стадии чемпионатов Европы 1968, 1972 и 1976 годов. Правда там участвовали по четыре коллектива, но всё же. Не пробились испанцы на чемпионаты мира 1970 и 1974 годов. В 1978 году «красная фурия» добралась до Аргентины, но там ограничилась тремя матчами первого этапа. Бесславно завершилось для испанской команды и первенство Европы 1980 года — одно очко и последнее место в группе. Даже на домашнем чемпионате мира сборная Испании разочаровала. С трудом и помощью судей выбралась из группы на первом этапе, пропустила вперёд немцев и англичан на втором. От хозяев ждали большего. Именно летом восемьдесят второго кто-то назвал сборную Испании «больным человеком футбольной Европы».

После домашнего конфуза тренер Хосе Сантамария, в прошлом легендарный защитник «Реала», сборных Уругвая и Испании, взял всю вину на себя и оставил не только свой пост, но вообще оставил профессию в 53 года. На его место пришёл ещё более легендарный человек Мигель Муньос, который был сначала напарником Сантамарии в великом «Реале» второй половины 50-х, а потом в 60-е его наставником. Уже как тренер Муньос выиграл два Кубка чемпионов, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а уж какая коллекция домашних трофеев была собрана. Если уж у Муньоса не получится, то можно закрывать лавочку и разгонять сборную.

Тем временем, жизнь продолжалась. Уже осенью нужно было включаться в борьбу за выход на чемпионат Европы. Группа 7, куда также попали сборные Ирландии, Исландии, Мальты и пропустившие чемпионат мира голландцы. Разыгрывалась лишь одна путёвка во Францию, где должен был пройти финальный турнир.

Чудеса в решете

Испанцы включились в борьбу в конце октября. Добыли победу над исландцами в Малаге. Муньос выпустил в стартовом составе сразу пятерых дебютантов, и один из них — полузащитник «Атлетико» Хуан Карлос Педраса забил единственный мяч, принесший победу. В следующей игре — в Дублине испанцы выигрывали 3:1. Но дубль Фрэнка Стэплтона лишил «красную фурию» очень ценного очка — 3:3. В декабре голландцы разгромили команду Мальты в гостях 6:0 и ушли на «зимние квартиры» лидерами — 5 очков. По 3 очка были у сборных Испании и Ирандии, но островитяне сыграли на матч больше.

Почти всю зиму испанцы ждали матча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» с голландцами. От этой встречи зависело распределение мест в таблице. Единственный мяч был забит незадолго до окончания первого тайма. Хуан Антонио Сеньор, также рекрут Муньоса, реализовал 11-метровый. У команд Голландии и Испании стало по 5 очков, однако у испанцев оставалась игра в запасе. Которую они выиграли. Сантильяна и Поли Ринкон принесли два очка в игре с ирландцами. Испания — лидер с 7 очками. У Нидерландов 5 очков.

Сборная Мальты неожиданно дал бой. После первого тайма в Аттарде команда средиземноморского архипелага выигрывала 2:1. После перерыва Франсиско Карраско сравнял счёт, а Рафаэль Гордильо не позволил сенсации состояться — 2:3. Победную серию продолжила встреча в Рейкьявике. Там оказалось достаточно гола светловолосого защитника Антонио Маседы. Перед летними каникулами у испанцев 11 очков из 12 возможных. По 5 у сборных Голландии и Ирландии, но «оранжевые» сыграли четыре встречи. Ответный матч с испанской сборной мог изменить ситуацию коренным образом.

Перед этой встречей в Роттердаме сборная Голландии, которой руководил подзабытый ныне Кеес Рёйверс, выиграла у исландцев дома 3:0 и ирландцев в гостях 3:2. Теперь на их счету было 9 очков. А после победы над испанцами стало 11. На гол Петера Хутмана гости ответили точным ударом Сантильяны, но молодой Руд Гуллит вывел голландцев вперёд уже окончательно. Что же получилось в таблице? У сборных Голландии и Испании по 11 очков. Но разница мячей 17:6 у «оранжевых» и 12:7 у «красной фурии». Обоим претендентам оставалось сыграть дома с командой Мальты.

Голландцы заканчивали турнир на три дня раньше. Забили пять штук мальтийцам — Буд Броккен, Бен Вёйнстекерс, дважды Франк Райкаард и Петер Хутман. Могли забить и ещё, но посчитали что пяти голов окажется достаточно. Цифры в графе «мячи» не могли не радовать — 22:6. Или +16. Испанцам, чтобы обойти сборную Голландии, требовалась победа с разницей в 11 мячей. Конечно, мальтийцы слабы. Но не настолько же.

Первый тайм встречи, проходившей на севильской арене «Бенито Вильямарин», завершился со счётом 3:1. Все три мяча на счету Сантильяны. Миссия по-прежнему виделась невыполнимой. Но игрок «Бетиса», на поле которого проходила эта встреча, Поли Ринкон забил один мяч, потом другой. Затем Маседа выстрелил дуплетом — уже 7:1. Снова Ринкон, снова Сантильяна. Уже девять — один. Потом игра вдруг успокоилась. В Голландии выдохнули - всё, кончился испанский штурм. Но это была лишь передышка. Ринкон забил свой четвёртый мяч и счёт стал двузначным. Ману Сарабиа забил одиннадцатый мяч. Есть необходимая разница. Сеньор забил ещё один мяч. Этот счёт 12:1 чудесным образом устроил сборную Испании, которая обогнала голландцев.

Футболисты сборной Мальты с семьями отправились отдыхать в пятизвёздочные отели на Канарских островах. Вряд ли за свои деньги или за счёт национальной федерации. Голландцы негодовали, обвиняли испанцев в жульничестве. Но предъявить серьёзных доказательств не смогли. УЕФА утвердил итоги отборочного турнира.

Тусклый блеск серебра

На чемпионат Европы Мигель Муньос взял следующих футболистов. Основной вратарь, он же капитан Луис Арконада из «Реал Сосьедада». Его напарники Пако Буйо из «Севильи» и заработавший приличный авторитет в матчах за «Атлетик» Андони Субисаррета. Защитники — одноклубники Суби Сантьяго Уркиага и Андони Гойкоэчеа, Хосе Антонио Камачо («Реал»), Антонио Маседа («Спортинг»), Рафаэль Гордильо («Бетис»), Сальвадор Гарсия («Сарагоса») и Хулио Альберто Мороено («Барселона»). Игроки средней линии Хуан Антонио Сеньор («Сарагоса»), Виктор Муньос («Барселона»), Рикардо Гальего («Реал»), Роберто Фернандес («Валенсия) и Франсиско Лопес („Севилья“). Два нападающих из „Реала“ — Сантильяна и Эмилио Бутрагеньо, два из „Барселоны“ — Маркос Алонсо и Хосе „Лобо“ Карраско, а также Ману Сарабиа из „Атлетика“. А вот забившему четыре мяча мальтийцам Поли Ринкону места в заявке не нашлось.

Восемь участников чемпионата Европы были разбиты на две группы А и В. Или весёлую и унылую, как их назвали после турнира. Испанцы угодили в унылую, где их соперниками стали команды Румынии, Португалии и Западной Германии, приехавшей во Францию защищать чемпионский титул. Сборная Испании начала турнир в Сент-Этьене матчем с румынами и довольствовалась ничьей 1:1. На пенальти в исполнении Карраско румынская сборная, руководимая Мирча Луческу, ещё до перерыва ответила голом Ласло Бёлени. С соседями-португальцами тоже ничья, правда теперь уже испанцам пришлось догонять. На гол Антониу Соузы через 20 минут ответил Сантильяна. После двух туров впереди немцы с тремя очками, по два у испанцев с португальцами, и одно у сборную Румынии. Испанцы находились выше соседей за счёт голов — 2:2 и 1:1.

Матч со сборной ФРГ катился к нулевой ничьей, которая устраивала в первую очередь немцев, которые проверили на прочность стойки испанских ворот, а вратарь немцев Харальд Шумахер отбил пенальти в исполнении Карраско. Четыре очка выводили их в полуфинал. А если учесть, что в параллельном матче португальцы поразили ворота сборной Румынии, ничейный исход для испанцев мало отличался от проигрыша. Но за минуту до конца встречи Антонио Маседа нанёс точный удар по воротам Харальда Шумахера. У Манншафт не было времени на спасение. Испанцы выскочили на первое место в группе. А уже бывшие чемпионы Европы отправились сначала в аэропорт, а потом в Германию.

Выход в полуфинал уже гарантировал всем четырём участникам бронзу. Но испанцам захотелось большего. Тем более, что им попался новичок крупных турниров — сборная Дании. Но команде Зеппа Пионтека было мало бронзовых медалей. Аппетит разгорелся. Уже на 7 минуте Арконада не удержал мяч после ударе Пребена Элькьяера, и самым расторопным оказался Сёрен Лербю. Лишь в середине второго тайма Маседа восстановил баланс. Центральный защитник вдруг оказался лучшим бомбардиром. Матч продлился 120 минут. Потом была серия пенальти, в которой дрогнул Элькьяер. Но никто не посмел упрекнуть датского нападающего. За несколько часов до полуфинала он получил известие о смерти отца. Но Пребен вышел, отыграл два часа и был одним из лучших.

А сборная Испании шагнула в финал. Конечно, мало кто верил, что испанцы смогут победить блестящую команду Мишеля Идальго и Мишеля Платини. Но всё же в футболе есть доля случая. И команда Муньоса оказала достойное сопротивление хозяевам турнира. Неизвестно, как бы всё обернулось. Но самым тонким местом в испанской сборной оказался её капитан.

Знал, прекрасно знал Луис Арконада, как Мишель Платини бьёт штрафные. И всё сделал правильно, кроме одного. Не удержал мяч в руках. Повтори Платини этой штрафной, и Арконада бы отбил мяч кулаками куда подальше. Но знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Где там у испанцев Сочи? Мяч предательски выскочил из рук Луиса и заполз за линию ворот. И это во втором тайме финала. Испанцы пошли ва-банк и получили второй гол. Уже от Брюно Бельона.

Сборная Испании, тем не менее, в кои то веки выиграла медали крупного турнира, причём серебряные. Двадцать лет испанцы проваливали всё подряд, а тут. Однако качество игры было не очень. Четыре гола в пяти играх, лучший бомбардир — задний защитник. Грубая ошибка вратаря, приведшая к поражению. Словно, кто-то изрядно пошутил над „красной фурией“ за спектакль со сборной Мальты. Или за отказ от услуг главного героя того представления — Поли Ринкона.

А ещё этот выход в финал оказался не выздоровлением хронического больного европейского футбола, а краткосрочной ремиссией. Сборная Испании ещё долго заваливала турнир за турниром, даром, что почти всегда выходила в финальные стадии. Только в 2008 году испанцы наконец-то избавились от ярлыка неудачника.