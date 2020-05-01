«Зенит» — «Бавария» — 4:0. Чуду на «Петровском» — 12 лет!

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1 мая 2008 года «Зенит» разгромил «Баварию» в Санкт-Петербурге и открыл себе дорогу к Кубку УЕФА . «Соккер.ру» вспоминает один из главных матчей в истории «Зенита».

Предыстория матча

Осенью 2007-го «Зенит» впервые в истории выиграл чемпионат России и завоевал право выступить в Лиге чемпионов. Правда, дебюта в самом престижном турнире Старого Света нужно было ждать почти год — особенности проведения чемпионата по системе «весна-осень», а в европейском сезоне 2007/08 «Зенит» представлял Россию в Кубке УЕФА .

«Сине-бело-голубые» ни в коем случае не были фаворитами того розыгрыша, да и на групповой стадии выступили не слишком впечатляюще: вползли в плей-офф благодаря гостевой победе над аутсайдером группы греческой «Ларисой» и двум ничьим. В группе было пять команд, мини-турнир игрался в один круг, и если бы в последнем туре «Эвертон», досрочно выигравший квинтет, не уперся в матче с голландским АЗ , то «Зенит» мог проститься с Кубком УЕФА еще осенью.

К счастью, «ириски» одержали победу, и команда Дика Адвоката с третьего места вышла в весеннюю стадию, где началась та самая «большая охота». «Вильярреал» остался за бортом благодаря правилу гола на выезде, этот же футбольный закон сработал в пользу «Зенита» в противостоянии с «Марселем», который по ходу первого матча вел со счетом 3:0, но вылетел из-за ответного гола Аршавина на «Велодроме» и дубля Погребняка в Петербурге.

В четвертьфинале «Зенит» легко выбил «Байер», выиграв в Леверкузене 4:1, а в полуфинале команде Дика Адвоката выпало играть с куда более грозной немецкой командой — «Баварией». Правда, мюнхенцы в предыдущем сезоне заняли только четвертое место в Бундеслиге, потому и пылили в Кубке УЕФА , но в кампании 2007/08, когда встречались с «Зенитом», лидировали в чемпионате Германии и не упустили титул.

Первая встреча в Мюнхене — 1:1

Полуфинальное сражение «Зенита» и «Баварии» стартовало в Мюнхене, где «Бавария» играла с ощутимым преимуществом: 24:12 по ударам, 11:3 по попаданиям в створ, 10:1 по угловым в пользу хозяев. Франк Рибери открыл счет на 18-й минуте, когда взялся исполнять пенальти, и хотя первым ударом француз не смог пробить Малафеева, с добиванием вратарь «Зенита» не справился. Зато Вячеслав разобрался со всем последующими атаками «Баварии», у которой было много шансов забить. Вместо этого на исходе часа игры бразилец Лусио забил в свои ворота и обеспечил «сине-бело-голубым» приемлемый исход выездного матча. Впрочем, болельщики «Баварии» не сомневались, что в ответном матче их любимцы закатают «Зенит» в газон. Так жестоко они никогда не ошибались…

Первомайский погром — 4:0!

«Зенит»: Малафеев, Анюков, Крижанац, Широков, Горшков, Денисов (Ионов, 90+1), Тимощук, Зырянов, Файзулин, Домингес (Ли Хо, 89), Погребняк. Тренер: Дик Адвокат.

«Бавария»: Кан, Лам, Лусио, Янсен (Лелль, 46), Демикелис, ван Боммель, Зе Роберто (Подольски, 46), Швайнштайгер, Рибери, Тони, Клозе (Соса, 62). Тренер: Оттмар Хитцфельд.

Голы: Погребняк 4, 73; Зырянов 39; Файзулин 54.

Как и в Мюнхене, «Бавария» вдвое перестреляла «Зенита» — 20 ударов против 10, однако в этот вечер статистика была статисткой.

Во-первых, «сине-бело-голубые» выиграли у немецкого клуба центр поля: Рибери и Швайнштайгер лишились широты маневра, в результате чего «Бавария» оказалась загнана в узкие рамки предсказуемости. Удары наносились, но из неудобных позиций, с сопротивлением

Во-вторых, Дик Адвокат тактически превзошел своего титулованного оппонента Оттмара Хитцфельда: баварские 4-4-2 были разрушены гибридной схемой «Зенита», в которой базисная модель 4-3-3 в зависимости от игровой фазы преобразовывалась в 4-1-4-1 или даже в 5-4-1 (Тимощук опускался в защиту).

В-третьих, шикарный матч провел Павел Погребняк, и речь не только о его двух голах, но и о проделанной работе на переднем рубеже команды, где форвард часто оказывался в одиночестве. «Зенит» намеренно упростил выход из обороны, было много длинных передач, и Погребняк должен был цепляться за каждый мяч.

В-четвертых, у «Баварии» выпали из игры несколько футболистов, случались и индивидуальные ошибки, особенно со стороны бразильцев Лусио и Зе Роберто, проводивший последний матч в еврокубках Оливер Кан не выручал.

В-пятых, Тимощук в этот вечер играл за «Зенит», хотя через год он переберется в «Баварию». Украинский полузащитник — лучший игрок памятного первомайского матча. Он тормозил мюнхенцев в центре поля, контролировал весь центральный плацдарм, а в случае необходимости опускался в собственную штрафную площадь, чтобы выстроить стену там вместе с защитниками.

В-шестых, реализация моментов. У «Зенита» залетело почти все, что было возможно, команда Дика Адвоката была нацелена на результативное завершение атак, в то время как защита «Баварии» действовала крайне наивно.

Что было дальше?

Через три дня после болезненного поражения в Санкт-Петербурге «Бавария» сыграла 0:0 с «Вольфсбургом» в Бундеслиге и досрочно стала чемпионом Германии. Для знаменитого вратаря Оливера Кана и не менее знаменитого тренера Оттмара Хитцфельда матч против «Зенита» стал последним в еврокубках — явно не так хотели попрощаться с турнирами УЕФА победители Лиги чемпионов. Ну, а «Зенит» через две недели сразился с «Глазго Рейнджерс» в манчестерском финале Кубка УЕФА , выиграл со сетом 2:0 и завоевал трофей, который занимает особое место в клубном музее.

Скандальный след большой победы

Когда уже утихли празднования победы в Кубке УЕФА , испанская внезапно пресса предположила, что игра «Зенита» и «Баварии» могла носить договорной характер. В Испании как раз задержали членов тамбовской ОПГ , которые были на прослушке несколько месяцев, и в одном из разговоров речь шла о том, как помочь «Зениту» обыграть «Баварию».

Позже ElPais назвал имя обладателя голоса на взрывоопасной записи — Геннадий Петров, фигурировала и сумма в 50 миллионов в неизвестных денежных единицах. В другом разговоре за несколько дней до матча якобы был озвучен счет 4:0. Как бы то ни было, вмешательство «третьих сил» в футбольное выяснение отношений доказано не было, но волна пошла серьезная, раз даже «Зениту» с «Баварией» пришлось публично оскорбиться в своих официальных заявлениях.