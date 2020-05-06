Десятка с плюсом. Остальной мир. Семидесятые

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сегодня, 16:14

«Соккер.ру» заканчивает рассказ о сильнейших вратарях 70-х. На очереди представители Южной Америки и не только.

В разных символических сборных Аргентины всех времён порой не находится места даже Лионелю Месси, настолько богата эта южноамериканская страна футбольными талантами. Только два игрока присутствуют непременно. Первый — Диего Марадона. Второй — Убальдо Фильол. С него и начнём.

Убальдо Фильол (1950). Аргентина. «Кильмес» 1965-72, «Расинг» 1972-73, «Ривер Плейт» 1973-83

Убальдо обладал потрясающей реакцией, кроме того, был чрезвычайно быстр и подвижен. Он перемещался в своих владениях молниеносно, сокращая углы удара и перекрывая дорогу мячу. Выход один на один с ним ещё ничего не значил. Попробуй переиграй Пато в ближнем бою. Это прозвище, означающее в переводе Утка, подразумевало некую неуклюжесть и совершенно не соответствовало элегантному и пластичному Фильолу. Дело в том, что кличка перешла к Убальдо по наследству. В «Кильмесе», первом клубе в карьере чемпиона мира, играл вратарь Лукас Иглесиас по прозвищу Утка. И когда в воротах появился молодой Фильол, футболисты «Кильмеса» по инерции обращались к нему Пато. Так прозвище прилипло к Убальдо и сопровождало его на протяжении долгой карьеры.

Фильол довольно быстро перерос скромный «Кильмес». В «Расинге» его талант раскрылся в полной мере. Но уже через год Пато позвали в другой великий клуб — «Ривер Плейт». Там пришлось непросто. В первом же противостоянии с «Бокой» он пропустил пять мячей. Но довольно быстро Убальдо восстановил свою репутацию одного из сильнейших стражей ворот Аргентины. На чемпионат мира 1974 года он отправился третьим вратарём. Без особой надежды сыграть. Но Даниэль Карневали провел неудачно две первых встречи второго группового этапа, поэтому третью игру тренер Ладислао Кап поставил Фильола. Так Пато получил боевое крещение.

Аргентина получила право провести чемпионат мира 1978 года, и ожидался жёсткий спор — кому играть в воротах хозяев поля. Фильолу или Уго Гатти? О Гатти, а также о том, почему его отчислили из сборной вы прочитаете немного позже. Первым номером на домашнем чемпионате суждено было стать Убальдо. Первый номер — понятие относительное. Аргентинцы раздали своим игрокам номера в алфавитном порядке. Фильолу достался пятый.

Пато прекрасно справился со своей миссией. Правда, начал он турнир с ошибки в игре с венграми. Аргентинцы потом выиграли 2:1. И французов обыграли с тем же счётом. Проигрыш итальянцам не помешал хозяевам турнира выйти во второй групповой этап. Игра со сборной Польши стала ключевой. Не отбей Фильол 11-метровый в исполнении Казимежа Дейны — неизвестно, кто был стал чемпионом. Но Убальдо переиграл одного из лидеров «бяло-червоних».

Аргентинцы дошли до финала, где сумели переиграть голландцев в дополнительное время. Которого могло бы не быть, забей Роб Ренсенбринк в конце первого тайма. Голландец бил головой с семи метров, но не забил. Как Фильол потащил этот мяч! Аргентинцы впервые в истории стали чемпионами мира, а Убальдо по праву был признан лучшим вратарём турнира.

Эмерсон Леао (1950). Бразилия. «Палмейрас» 1968-78, «Васко да Гама» 1978-80

На победном для бразильцев чемпионате мира 19-летний Эмерсон Леао был третьим вратарём Селесао, не сыграл ни в одной встрече. В 1974 и 1978 годах он был уже основным. В обоих случаях Леао сыграл безупречно, но выше третьего места на ЧМ -78 его команда подняться не смогла. Этот блондин был одним из сильнейших вратарей в истории бразильского футбола. А в описываемом временном отрезке — тем более. Он не был похож на бразильца ни внешне, ни по манере игры. Предельная аккуратность, никакой вычурности. Старательность и дисциплинированность на поле были подкреплены отличными данными — реакцией, подвижностью, интуицией. Но в силу своего строптивого характера он не смог реализовать свой потенциал. Несколько раз Эмерсон уходил из сборной, возвращался, но пропустил чемпионат мира 1982 года. Где бы он явно не помешал.

Ладислао Мазуркевич (1845-2010). Уругвай. «Пеньяроль» 1965-70, «Атлетико Минейро» 1971-74, «Гранада» 1974-75, «Пеньяроль» 1976-77, «Кобрелоа» 1978-79, «Америка Кали» 1979-80

Легенда уругвайского футбола. Участвовал в трёх чемпионатах мира. В 1966 и 1974 годах он признавался третьим голкипером турнира, в 1970-м стал лучшим вратарём. Пик карьеры уругвайского поляка (по-польски Ладислао не говорил) пришёлся на шестидесятые. Но и в 70-е он был тоже хорош. Очень спокойный, уравновешенный, знавший, что и когда нужно делать. ФИФА включила Мазуркевича в список ста лучших вратарей ХХ века под двенадцатым номером.

Уго Гатти (1944). Аргентина. «Химнасия и Эсгрима» 1969-74, «Унион» 1974-75, «Бока Хуниорс» 1976-88

Он же Бешеный, он же «Отбивший 26 пенальти». Ярчайшая фигура в аргентинском и не только футболе. Уго начинал в нападении, но потом его занесло в ворота. Однако навыков игры в поле Гатти не потерял, в отличие от большинства коллег был с мячом «на ты». Он далеко выходил из ворот, — чуть ли ни к центральному кругу, часто встречал соперников далеко от своих владений, действовал как полевой игрок. От художеств Бешеного тренеры глотали таблетки. Но публике Гатти нравился. Тем более что вратарём он был сильным.

Однако Сесар Луис Менотти, готовивший аргентинцев к домашнему чемпионату мира, не слишком жаловал Бешеного. И в сборную его взял под давлением прессы. Аргентинцы отправились в турне с Фильолом и Гатти. Вратари смотрели друг на друга исподлобья. Убальдо, считавший себя уже первым номером, спросил Менотти о целесообразности ротации. На что получил жесткую отповедь. «Состав тут определяю я. И никто другой. Не нравится, — вали на все четыре стороны». Пато собрал было вещи, но потом остыл. Он уже изучил характеры и тренера, и конкурента. Их конфликт был неизбежен, поэтому лучше было переждать. Но 1976 году чаще играл Бешеный. Однажды, находясь в расположении сборной, Гатти пожаловался на боль в колене. Уго раньше времени завершил тренировку и был отпущен со сбора. Но через несколько дней на стол Менотти легли фотографии вратаря «Бока Хуниорс», танцующего на дискотеке. Симуляции не было, Бешеный действительно повредил колено. Но тренер не потерпел ни обмана, ни наплевательского отношения к собственному здоровью. Дорога в сборную для Гатти была закрыта. Уго был возмущен, подозревал Убальдо в «утечке компромата». Менотти был тверд как скала. Уго Гатти выступал до 44 лет, выиграл несколько чемпионатов Аргентины, два Кубка Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В 1982 году его признали лучшим футболистом Аргентины (второй вратарь, удостоенный такой чести). Но стать чемпионом мира ему было не суждено.

Эктор Балей (1950). Аргентина. «Эстудиантес» 1968-71, «Колон» 1973-76, «Уракан» 1976-78, «Индепендьенте» 1978-81

Неберущийся вопрос для футбольных викторин. Назовите первого темнокожего вратаря, ставшего чемпионом мира. Кто-то воспоминает француза Бернара Лама, кто-то бразильца Диду. Нередко называют некоего абстрактного бразильца времён 1958, 1962 и 1970 годов, хотя Жилмар, Кастильо, Феликс, Адо и Леао не были темнокожими. Правильный ответ дать невозможно. Известно же, что футболку сборной Аргентины не надевал ни один футболист с тёмным цветом кожи. Но кроме футболок существуют ещё и вратарские свитера. Эктор Балей, по прозвищу Эль Негро (вряд ли нужен перевод), провел немало матчей в воротах аргентинской команды. Второе прозвище — Чеколада тоже не нуждается в переводе. Назвать Эль Негро классическим темнокожим сложно. Он бледнее Барака Обамы. Но в его жилах текла кровь африканских предков, вывезенных в США . Где они получили вполне англосаксонскую фамилию Бэйли. Потом кто-то из пращуров Эктора уехал из Северной Америки в Южную, и фамилия Бэйли трансформировалась в Балей.

Разумеется, Эктора приглашали в команду не экзотики ради. Он считался вратарем номер три в середине семидесятых. Особенно роскошны были его прыжки и пластика, какая-то необычная, потусторонняя, свойственная темнокожим стражам ворот. Эль-Негро играл за весьма скромный «Уракан», делал с десяток спасений за матч. Поэтому выбор Менотти вполне закономерен. На победном для аргентинцев чемпионате мира Чеколада был дублёром Фильола.

Валдир Перес (1951-2017). Бразилия. «Понте Прета» 1970-73, «Сан-Паулу» 1973-84

Предвижу возражения, — а как он сюда затесался? Обычно Валдиру ставят в вину провал бразильцев на чемпионате мира 1982 года. Во-первых, это было в восьмидесятые. Во-вторых, это было не так. В Испании Перес ошибся лишь раз, пропустив мяч после дальнего удара Андрея Баля. В остальных голах его вины не было. И в-третьих, Валдир заработал репутацию одного из сильнейших вратарей Бразилии ещё в семидесятые. И не случайно входил в заявку Селесао на двух чемпионатах мира — 1974 и 1978 годов. Недостаток Валдира был в том, что он полагался на своё мастерство, а не дрессировал защитников. Но эта черта была присуща всем бразильским вратарям тех лет, за исключением Леао.

Карлос Роберто Галло (1956). Бразилия. «Понте Прета» 1976-83

Рослый, чем-то похожий на французского актёра Пьера Ришара Карлос очень рано заявил о себе. В 20 лет был основным в своём клубе, через два года поехал на чемпионат мира в качестве одного из сменщиков Леао, а после ухода Эмерсона из сборной на какое-то время стал первым номером Селесао. Спокойный, по бразильским понятиям даже флегматичный, уверенный в себе goleiro. К нему мы ещё вернёмся, когда речь пойдёт о вратарях восьмидесятых.

Рамон Кирога (1950). Аргентина/Перу. «Росарио Сентраль» 1968-73, «Спортинг Кристал» 1973-75, «Индепендьенте» 1975-76, «Спортинг Кристал» 1976-83

Неоднозначная фигура. С одной стороны, был одним из сильнейших вратарей Южной Америки тех лет, а с другой... Формула чемпионата мира 1978 года была такова, что в финал выходили победители второго группового этапа. Чтобы обойти бразильцев, сборной Аргентины нужно было обыграть команду Перу с разницей в пять мячей. Но перуанцы представляли собой крепкую команду, ворота которой надёжно оберегал Рамон Кирога. Который вспомнил, что он аргентинец. Однако он служил в команде Перу. Чтобы земляки вышли в финал, Рамону нужно было пропустить пять мячей. Он пропустил шесть. Бразильцы потом негодовали, кричали, что хозяев вывел в финал аргентинский вратарь, причём не Фильол. Но факт жульничества доказан не был, а итоги первенства никто пересматривать не стал.

При этом Кирога был сильным вратарём. По манере игры чем-то напоминал Гатти. Даже прозвища у них были одинаковыми — Бешеный. Кирога мог выбежать очень далеко. Например, на ЧМ -78 он грубо атаковал поляка Гжегожа Лято за центральной линией. Стал единственным в истории чемпионатов мира вратарём, получившим жёлтую карточку на чужой половине поля.

Рамон уехал в Перу, где трижды выиграл чемпионат страны. Попасть в сборную Аргентины Кирогу было сложно, вот он и принял предложение перуанцев. Сыграл ещё на одном чемпионате мира — в 1982-м.

Мигель Санторо (1942). Аргентина. «Индепендьенте» 1962-74, «Эркулес» 1974-77

В сборной Аргентины Санторо играл нечасто — всего 14 матчей. На чемпионате мира 1974 года он просидел в резерве во всех шести встречах. Но на клубном уровне Мигель добился потрясающих успехов. Четыре раза — больше, чем кто-либо ещё из вратарей, он выиграл Кубок Либертадорес в составе «Индепендьенте». А ещё Межконтинентальный и Межамериканский кубки. Не самый яркий, но вполне надёжный вратарь.

Раул Плассманн (1944). Бразилия. «Крузейро» 1965-78, «Фламенго» 1978-83

Сын выходцев из Австрии Раул Плассманн был как раз тем человеком, кто ввёл моду на жёлтые свитера. Благо форма «Крузейро» – тёмно-синие футболки полевых игроков, позволяла подобные новшества. Но Раул прославился не только своей экипировкой. Прежде всего, он знаменит своей клубной карьерой. На протяжении 13 лет он защищал ворота «Крузейро», вместе с которым выиграл 10 титулов чемпиона штата и Кубок Либертадорес в 1976-м. Не случайно он считается сильнейшим голкипером в истории «синих».

А ещё наши болельщики могут помнить Раула, как участника матча на «Маракане» между сборными Бразилии и СССР , в котором советская команда одержала победу с результатом 2:1. Тогда Нуньес в середине первого тайма поразил ворота Рината Дасаева, потом Зико не использовал 11-метровый, но еще до перерыва Фёдор Черенков и Сергей Андреев забили по мячу в ворота Селесао. А защищал эти ворота как раз Раул Плассманн, немолодой уже – 35-летний голкипер «Фламенго».

Нассер Хеджази (1949-2011). Иран. «Тадж» 1967-77, «Шахбаз» 1977-80

Разбавит южноамериканскую компанию один из лучших вратарей в истории Азии — иранец Нассер Хеджази. Этнический азербайджанец отлично защищал ворота своей сборной на многих турнирах, в том числе на чемпионате мира 1978 года и двух Олимпиадах. Хеджази был признан вторым вратарем Азии ХХ века. Завершив карьеру, Нассер стал тренером, а потом и политиком. Участвовал в президентских выборах, но потерпел поражение.