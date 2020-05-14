Девять шагов к триумфу

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вчера, 22:37

«Соккер.ру» вспоминает блестящую победу киевского «Динамо» в Кубке обладателей Кубка 1974-75.

Исполнилось 45 лет со дня знаменитого матча в Базеле между киевским «Динамо» и венгерским «Ференцварошем». Выиграв со счётом 3:0, команда Валерия Лобановского стала первой советской командой, покорившей европейскую вершину. О победах киевлян в чемпионатах СССР будет отдельный разговор. В этом материале будет рассказ о походе «Динамо» за европейским трофеем.

В Кубке чемпионов нашу страну представлял ереванский «Арарат». Киевляне выступали в розыгрыше второго по значимости турнира. Имели на это полное право — и как финалист Кубка 1973 года, и как победитель турнира, проводившегося в 1974. Это необходимое уточнение. Дело в том, что в 70-е годы финал Кубка проводился в начале августа, в День физкультурника. Календарь еврокубков был к тому времени свёрстан, и в Кубке кубков нашу страну представлял победитель предыдущего розыгрыша. Или финалист, как было в нашем случае.

«Динамо» начинало свой поход с 1/16 финала. Первым соперником был болгарский ЦСКА «Септемврийско знаме». В предыдущем розыгрыше Кубка чемпионов болгарские армейцы выбили из розыгрыша «Аякс», выигравший до этого три турнира. Счёт 0:1 в Амстердаме был перекрыт 2:0 в Софии. Поэтому первый соперник киевлян был вооружён и очень опасен.

На «Республике» (никогда не назову киевский стадион «Олимпийским», ибо это пошло) собралось семьдесят пять тысяч человек. Ради одного гола Олега Блохина. На 57 минуте Виктор Матвиенко забросил мяч в штрафную, там вратарь и защитники болгарской команды пытались помешать Владимиру Онищенко. Помешали, но помогли Олегу Блохину. «Динамо» выиграло 1:0. Но в свете злоключений «Аякса» одного гола на своём поле могло и не хватить.

Напрасно волновались. В Софии «Динамо» доказало, что они не «Аякс». Евгений Рудаков погасил всю прыть болгарского ЦСКА , а Владимир Веремеев организовал гол Блохина с углового. Первый барьер был взят. Но дальше динамовцам жребий определил в соперники «Айнтрахт» из Франкфурта. Весьма непростой соперник.

Киевляне очень легко пропустили первый мяч уже на второй минуте. Защитники позволили Бернду Никкелю принять мяч и пробить с 20 метров. Рудаков взглядом проводил мяч в ворота. Но быстрое начало не позволило «орлам» развить успех. Более того, через полчаса Веремеев прострелил в штрафную. Виктор Колотов и Олег Блохин до мяча не дотянулись. Зато успел Владимир Онищенко — 1:1.

Вскоре после перерыва Колотов мог вывести гостей вперёд. Но зазвенела штанга. В середине второго тайма Виктор Маслов, заменивший Владимира Трошкина, уронил в своей штрафной Томаса Рорбаха. Чарли (конечно же Карл) Кербель переиграл Рудакова. Но вы знаете, кто хорошо смеётся. На 81 минуте Олег Блохин вместо того, чтоб двигаться в штрафную, взял да пробил метров с 25. А ещё через 6 минут достиг цели дальний удар Владимира Мунтяна. «Динамо» выиграло в гостях, да ещё забило три мяча.

Через две недели немцы пожаловали на «Республиканский». В воротах «орлов» обосновался Герхард Винхольд, продержавшийся сухим 52 секунды. Вратарь «Айнтрахта» не зафиксировал дальний удар Виктора Матвиенко, чем не преминул воспользоваться Владимир Онищенко. Блохин, Трошкин, Веремеев могли развить успех. Не получилось. Зато Онищенко зажёг свою фамилию на табло во второй раз. Веремеев подал угловой, Колотов продолжил, вратарь Винхольд затормозил, а Владимир Онищенко своего шанса не упустил — 2:0. В начале второго тайма Томас Рорабах воспользовался ошибкой Стефана Решко и отыграл один мяч. Так называемый гол престижа. В футбольную весну вышла команда Валерия Лобановского. «Айнтрахт», в составе которого играли два чемпиона мира — Юрген Грабовски и Бернд Хольценбайн, стрельбу закончил.

В четвертьфинале динамовцам откровенно повезло со жребием. Турецкий «Бурсапор» мог быть счастлив от самого попадания в восьмёрку. Исход двухраундового противостояния был предопределён в Бурсе. Онищенко после передачи Колотова забил первый, он же и единственный мяч. В победу «крокодилов» в Киеве не верили даже самые отчаянные оптимисты из числа болельщиков турецкого клуба.

Однако «Бурсаспор» бился достойно. Вплоть до 72 минуты турки сохраняли интригу. Но потом уронили Онищенко в штрафной. Колотов реализовал пенальти. Второй мяч забил динамовский ветеран Владимир Мунтян. 2:0 и Киев в полуфинале. Там динамовцам достался ПСВ .

Первый матч был в Киеве. Динамовцам нужно было провести эту встречу с максимальной выгодой для себя, чтобы ехать в Эйндховен с хорошим багажом. И уже на 17 минуте «Динамо» приступило к реализации плана Валерия Васильевича. Владимир Мунтян запустил в отрыв по правому флангу Владимира Трошкина, тот прострелил, а Виктор Колотов в падении точно пробил головой. На 31-минуте вратарь брабантцев Ян ван Беверен не удержал в руках мяч после штрафного, исполненного Мунтяном. Рядом находился Онищенко — 2:0. Ван Беверен ошибся ещё раз, уже во втором тайме. Не дотянулся до мяча, чем не преминул воспользоваться Олег Блохин. 3:0 в первом матче. Лучше может быть только 4:0. Не забудьте, это уже полуфинал.

Но оставался матч в Эйндховене. В средине первого тайма в первый и единственный раз за весь турнир ошибся Евгений Рудаков. Не удержал мяч, и швед Ральф Эдстрём вывел голландцев вперёд. Этот гол оставался единственным вплоть до 81 минуты. Пока Леонид Буряк после передачи Владимира Мунтяна не снял все вопросы. Эдстрём забил ещё один мяч, а толу. Во второй раз советский клуб вышел в финал Кубка кубков. У московского «Динамо» в 1972 не получилось.

14 мая в швейцарском Базеле сошлись лицом к лицу киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош». Динамовцы с первых минут взяли поле под контроль и стали диктовать соперникам свою волю. Даром, что играли без Веремеева. Всё решил первый тайм. На 18 минуте были хороши и пас Блохина, и удар Онищенко. У Иштвана Геци не было ни единого шанса спасти венгров. Столь нужный второй гол также забил Владимир Онищенко. На 31 минуте, после сольного прохода. Подвёл черту во втором тайме Олег Блохин. Обыграл трёх защитников «фради» и нанёс неотразимый удар. Киевляне могли забить ещё. Но и трёх голов вполне хватило для триумфа

А теперь впечатления прессы тех лет об исторической победе советского клуба.

Пишет, комментируя вчерашний матч в Базеле, швейцарская газета «Сюисс»:

Киевские динамовцы завоевали заслуженную победу. Давно уже европейская клубная команда не демонстрировала такой уверенности на поле и не вызывала своей игрой такого энтузиазма на трибунах. Киевское «Динамо» по праву можно поставить в ранг лучших команд Европейского континента. Киевляне продемонстрировали высокий класс.

Другая газета, «Ван катр эр», отмечая, что с первых минут матча киевляне захватили инициативу на поле, обращает особое внимание на высокую технику игры футболистов «Динамо» — как индивидуальную, так и коллективную. По мнению газеты, победа киевлян — одно из проявлений прогресса наметившегося в последнее время в советском футболе.

«Кубок попал в надёжные руки» — этот крупный заголовок предпосылает отчёту о вчерашнем футбольном матче в Базеле венгерская газета «Непшпорт».

Киевляне показали, как выглядит современный футбол. Обозреватели пишут, что киевское «Динамо» превосходило «Ференцварош» во всех отношениях.

А теперь перечислим героев тех баталий, которые были удостоены звания засдуженных местеров спорта — вратарь Евгений Рудаков, защитники Владимир Трошкин, Стефан Решко, Михаил Фоменко, Виктор Матвиенко, полузащитники Анатолий Коньков, Леонид Буряк, Владимир Веремеев, Виктор Колотов, нападающие Владимир Онищенко и Олег Блохин. Старший тренер Валерий Лобановский. Тренер Олег Базилевич.