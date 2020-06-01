«Кельн» — «Лейпциг»:прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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01 июня 2020, 14:37

Кельн

«Кельн» очень слабо провел первый круг чемпионата, большую его часть находившись в зоне вылета. Однако, затяжной кризис преодолеть Маркусу Гиздолю удалось – команда ближе к зимнему перерыву преобразилась и выдала длительную серию без поражений, благодаря которой выбралась из опасной зоны.

Пока «козлы» могут чувствовать себя в относительной безопасности – они находятся на 11-м месте в таблице и имеют отрыв от зоны переходных матчей в семь баллов. В последнее время небольшой повод для беспокойства у болельщиков появился – уступив в прошлом туре 1:3 «Хоффенхайму», «Кельн» продлил серию без побед до четырех матчей.

Лейпциг

«Лейпциг», наоборот, великолепно провел стартовый отрезок чемпионата, команда Юлиана Нагельсмана выглядела серьезным претендентом на чемпионство, хотя наставник и отрицал, что такая цель в данный момент перед клубом стоит. Сейчас же ситуация изменилась для «быков» в худшую сторону – они уже четвертые в таблице и имеют и вряд ли их можно назвать претендентом на «салатницу».

От лидера «Баварии» имеется отставание в 12 очков, при этому у «быков» есть еще сегодняшний матч, но даже при условии победы над «Кельном», девять баллов гандикапа с безошибочной «Баварией» уже можно назвать приговором. Сам же «Лейпциг» стабильностью не отличается в последнее время – в последнем туре он упустил победу над «Гертой», сыграв с соперником вничью 2:2 на своем поле.

Статистика

В последних четырех матчах «Кельн» трижды проигрывал «Лейпцигу»

Ни в одном из четырех последних матчей «Кельн» не побеждал – два поражения и де ничьи

В каждом из четырех последних матчей «Кельн» пропускал минимум два гола

В 14 выездных матчах нынешнего сезона «Лейпциг» забил 35 голов – это второй лучший результат в Бундеслиге после «Баварии»

Ни в одном из девяти последних матчей чемпионата «Лейпциг» не проигрывал – шесть ничьих и три победы

Прогноз

«Кельн» в последнее время сбавил обороты и вновь у «козлов» возникли большие проблемы в обороне, которые в первой части сезона привели к серьезным проблемам. «Лейпциг» в данный момент также не идеален, но на фоне соперника «быки» выглядят настоящим фаворитом. Безусловно, у них есть колоссальное преимущество в классе и идеальная атакующая линия, которая способна не оставить хозяевам ни единого шанса.

Мы считаем, что шансов у хозяев нет. Прогноз – азиатская фора (-1) на «Лейпциг». В 1хСтавке такой исход предлагается с коэффициентом 1.95

Прогноз: https://www.vseprosport.ru/news/2020/05/31/keln-lejpcig-prognoz-i-stavki-na-match-bundesligi-1-ijunja-2020-goda