«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 16:23

Вердер

«Вердер» в нынешнем сезоне, мягко говоря, не впечатляет – остаток его он вынужден будет посвятить борьбе за выживание. Пока «музыканты» занимают предпоследнее место в таблице с 25 очками в активе, но от спасительной 15-й строчки отстают на три балла, так что победа в сегодняшнем матче позволит «Вердеру» впервые за долгое время покинуть зону прямого вылета.

Руководство клуба не стало увольнять Флориана Кохфельдта, и наставник в последнее время стал оправдывать прогнозы – в 27 туре «музыканты» начала удачную серию, обыграв 1:0 в гостях «Фрайбург», затем сдержали дома натиск «Боруссии» из Менхнгладбаха, отстояв нулевую ничью. В последнем туре «Вердер», вопреки всем прогнозам, обыграл 1:0 «Шальке», продлив серию без поражений до трех матчей.

Айнтрахт Фр

У «Айнтрахта» ситуация вполне схожа с той, в которой находится их сегодняшний соперник – угроза вылета для «орлов» по-прежнему существует. Несмотря на вполне солидный состав и амбиции, клуб занимает лишь 12-е место в таблице, отрываясь от «Вердера» на семь очков, а от зоны переходных матчей – всего на пять баллов.

Ади Хюттеру, как и его коллеге по несчастью, также доверяет руководство – выход из затяжного кризиса найти предстоит именно австрийскому специалисту. Первый шаг на пути к цели «Айнтрахт» сделал в прошлом туре – несмотря на то, что «Вольфсбург» считался явным фаворитом поединка, «орлам» удалось также легко, как и скачать Винлайн, обыграть «волков» со счетом 2:1 в гостях, победа стала для них первой за последние шесть матчей.

Статистика

В последних пяти домашних матчах «Вердер» трижды обыгрывал «Айнтрахт»

Ни в одном из трех последних матчей «Вердер» не проигрывал – две победы и ничья

Только в одном из шести последних матчей «Айнтрахт» сумел победить

В 14 выездных матчах нынешнего сезона «Айнтрахт» сумел добыть всего 10 очков – это худший показатель в Бундеслиге

Прогноз

Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт находится по ссылке.