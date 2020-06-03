«Витория Гимарайнш» – «Спортинг»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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03 июня 2020, 16:09

Гимараеш

Для «Витории Гимарайнш» матч носит ключевое значение. На данный момент команда разместилась в турнирной таблице чемпионата Португалии на шестом месте, отставая от зоны еврокубков, а именно от четвертой позиции, которую сейчас занимает будущий соперник «Спортинг», на пять очков.

Надо сказать, что перед вынужденным перерывом «Витория» набрала отличную форму. В пяти последних турах команда выиграла четыре матча, уступив за этот период только «Порту» (1:2). Причем в каждом из выигранных матчей «Гимарайнш» забивала не меньше двух раз.

Спортинг

Столичный клуб сейчас в турнирке четвертый. За Лигу чемпионов уже бороться не приходится, от второй «Бенфики» «бело-зеленые» отстают уже на целых 17 очков. А вот удержать нынешнюю позицию еще нужно.

«Спортинг» хорошо выступает дома. В родных стенах команда за восемь последних матчей проиграла только дуэту лидеров, одержав шесть побед. А вот на выезде ситуация противоположная. За семь предыдущих гостевых матчей лиссабонцы выиграли только дважды, уступив при этом в четырех поединках.

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Статистика

В десяти последних домашних матчах «Витории Гимарайнш» одержала шесть побед и потерпела четыре поражения.

В пяти из семи предыдущих домашних матчей «Витории Гимарайнш» сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

«Спортинг» проиграл в гостях четыре из семи последних матчей.

«Спортинг» пропускал в гостях в десяти из 12 матчей в нынешнем чемпионате.

В четырех из шести последних очных матчей сыграла ставка «тотал меньше 2.5».

Прогноз

Прогноз на матч Гимараеш – Спортинг можно найти по ссылке.