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«Бенфика» — «Тондела»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

04 июня 2020, 00:18

Бенфика

«Бенфика» долгое время лидировала в чемпионате, но перед самой паузой допустила ряд серьезных ошибок, которые позволили «Порту» вырваться вперед. Пока команда Бруну Лаже вторая в таблице, но от «Порту» отстает всего на один балл, за вторую строчку переживать не приходится – третья «Брага» отстала на 13 баллов.

В последнем туре перед паузой «Бенфика» расписала ничью 1:1 с «Сетубалом», не сумев победить во втором матче кряду.

БК Винлайн предлагает линию на этот матч, скачать приложение Винлайн можно тут.

 

Тондела

«Тондела» невзрачно проводит сезон и находится в нижней части таблицы, но пока команда Начо Гонсалеса избегает падения в зону вылета. К первому туру после паузы «золотисто-зеленые» подходят на 14-м месте в таблице, имея в активе 25 очков, что на девять больше, чем у идущего в зоне вылета «Портимоненсе». В последнем туре «Тондела» сыграла вничью 1:1 с «Боавиштой», прервав серию из трех поражений кряду.

 

Статистика

В первом круге «Бенфика» обыграла «Тонделу» со счетом 1:0

Только в одном из трех последних выездных матчей «Тондела» сумела забить в ворота «Бенфики»

Ни в одном из четырех последних матчей «Бенфика» не забивала более одного гола

 

Прогноз

Прогноз на матч Бенфика — Тондела можно найти по ссылке.

vseprosport
АВТОР
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
04 июня в 08:54
хороший шанс стать первыми))
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