«Фрайбург» — «Боруссия» Менхенгладбах: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1591274553

04 июня 2020, 15:42

Фрайбург

«Фрайбург» вполне достойно проводит сезон и продолжает навязывать борьбу соперникам за еврокубки. Команда Кристиана Штрайха после 29 туров занимает восьмое место в таблице с 38 очками в активе – зона Лиги Европы находится в четырех пунктах, но кроме седьмого «Хоффенхайма», в борьбу за путевку с недавних пор включилась еще и «Герта».

В таких непростых условиях «грифонам» предстоит провести остаток сезона и права на ошибку у них практически нет. Однако, в последнее время команда немного сбавила обороты – в последнем туре «Фрайбург» дал бой «Байеру», но уступил 0:1 на своем поле. Таким образом серия без побед достигла четырех матчей, два из которых закончились поражениями.

БК Винлайн приготовила линию на эту встречу, скачать приложение Винлайн можно тут.

Боруссия М

У «Боруссии» другие задачи на остаток сезона – команда Марко Розе стремится закрепиться в зоне Лиги Чемпионов. К старту 30 тура «жеребята» подходят на четвертой строчке, имея в активе 56 очков, но своего главного конкурента в борьбе за последнюю путевку в Лигу Чемпионов в лице «Байера» они опережают только за счет дополнительных показателей, рискуя пропустить соперника вперед уже сегодня.

После непродолжительной серии невнятных поединков, где «Боруссия», вопреки всем прогнозам, уступила 1:3 дома «Байеру» и расписала нулевую ничью с «Вердером», наконец-то удалось добиться успеха. В последнем туре на своем поле «жеребята» без малейших проблем обыграли со счетом 4:1 «Унион», не позволив «фармацевтам» обойти себя в таблице.

Статистика

Ни в одном из девяти последних домашних матчей «Фрайбург» не проигрывал «Боруссии» — восемь побед и ничья

Только в одном из трех последних матчей «Боруссия» сумела победить

Только в одном из пяти последних домашних матчей «Фрайбург» проиграл с разницей более чем в один гол

Только в одном из 12 последних матчей «Боруссия» не пропускала

Прогноз

Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Менхенгладбах можно найти по ссылке.