1591293646

04 июня 2020, 21:00

Санта-Клара

«Санта Клара» в целом довольно солидно проводит сезон, располагаясь в середине турнирной таблицы. Имея в активе 30 очков, команда Жоао Энрике удерживает 10-е место в таблице, имея гандикап в 11 баллов от зоны вылета. В последнем туре перед перерывом «Санта Клара» сыграла вничью 1:1 с «Жил Висенте», прервав серию из двух поражений кряду.

Брага

«Брага» провалила старт сезона, но вовремя сумела вернуться в бой – команда Куштодиу в данный момент третья в таблице. О путевке в Лигу Чемпионов «оружейники» вряд ли могут даже мечтать – вторая «Бенфика» имеет на 13 очков больше, остаток сезона они посвятят борьбе за бронзу, на которую также претендует и «Спортинг».

Обыграв в последнем туре 3:1 «Портимоненсе», «Брага» добыла четвертую победу кряду.

Скачать приложение Винлайн можно по ссылке, букмекер предлагает линию на эту встречу.

Статистика

Ни в одном из шести последних матчей «Санта Клара» не обыгрывала «Брагу» — четыре поражения и две ничьи

Ни в одном из трех последних матчей «Санта Клара» не побеждала – два поражения и ничья

«Брага» выиграла четыре последних матча чемпионата

Прогноз

Прогноз на матч Санта Клара – Брага можно найти по ссылке.