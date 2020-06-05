«Байер» — «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:40

Байер

«Байер» в полной мере не оправдывает прогнозов болельщиков – борьбы за чемпионство от «фармацевтов» никто и не ждал, но путевку в Лигу Чемпионов они забирать должны, но даже с этой задачей пока не справляются. К старту 30 тура коллектив Петера Боса подходит на пятом месте в таблице, отставая от четвертой «Боруссии» из Менхенгладбаха по дополнительным показателям.

Таким образом «Байеру» сегодня, как и во всех остальных поединках чемпионата, нужна только победа, а соперник далеко не из простых. Тем не менее, команда находится в отличной форме – за исключением провального матча с «Вольфсбургом» (1:4), «фармацевты» демонстрируют стабильность и очки берут регулярно – победа 1:0 над «Фрайбургом» в прошлом туре стала для них четвертой в последних пяти матчах чемпионата.

Вне игры Ларс Бендер.

Линия на центральный матч тура Бундеслиги предлагается в БК Фонбет, по ссылке можно ознакомиться с обзором компании.

Ориентировочный состав: Градецки — Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Арангуиз, Демирбай — Беллараби, Амири, Диаби — Хаверц

Бавария

«Бавария» лишь на старте сезона дала конкурентам возможность помечтать о чемпионстве, выдав ряд неоднозначных поединков. Сейчас же от той «Баварии» не осталось и следа – коллектив Ханса-Дитера Флика добывает победу за победой не щадя соперников, собственно, мюнхенцы показывают футбол того уровня, к которому приучили болельщиков в последние годы.

Отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет семь очков и во многом судьба чемпионского титула уже предрешена, но теоретически «шмели» еще могут в бой вернуться. На пути «Баварии» осталось два серьезных соперника – «Байер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, но если с «жеребятами» они сыграют дома, то выезд в Леверкузен наверняка можно рассматривать, как последний рубеж, где чемпион Германии еще может оступиться.

Не сыграют: Коутиньо, Зюле, Толиссо.

Ориентировочный состав: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски.

Статистика

Только в одном из пяти последних домашних матчей «Байер» сумел обыграть «Баварию»

В 14 домашних матчах чемпионата «Байер» сумел одержать всего семь побед

«Бавария» выиграла последние восемь матчей чемпионата

Только в одном из трех последних матчей чемпионата «Бавария» забивала менее пяти голов

Прогноз

Прогноз на матч Байер — Бавария можно увидеть, перейдя по ссылке.