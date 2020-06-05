«Боруссия» Дортмунд — «Герта»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1591366111

вчера, 17:08

Боруссия Д

«Боруссия» приложила максимум усилий для того, чтобы сохранить интригу в чемпионате как можно дольше, но по всей видимости, после поражения от «Баварии» в очной встрече, ей пришел конец. В таблице команда Люсьена Фавора сейчас вторая и уступает «Баварии» семь очков, но не менее важно сейчас «шмелям» сохранить вторую строчку, на которую также претендуют «Лейпциг» и одноклубники из Менхенгладбаха.

После фиаско в поединке с «Баварией», «Боруссия» не долго приходила в себя – уже в следующем туре она устроила погром «Падерборну». На выезде «шмели» одержали победу со счетом 6:1, ставшую дня них уже 18-й в сезоне. Впервые после паузы в основе вышел Джейдон Санчо и сходу оформил хет-трик, подтянувшись таким образом в списке бомбардиров к Вернеру и Левандовски, на счету англичанина уже 17 голов.

Не сыграют: Дауд, Шульц, Загаду, Хуммельс, Ройс.

Ориентировочный состав: Бюрки — Пищек, Джан, Аканжи — Хакими, Витсель, Дилейни, Геррейро — Санчо, Азар, Брандт.

Герта

«Герта» в первом круге провалилась и многие предрекали «старой даме» борьбу за выживание, но ситуация изменилась. Набирать очки стабильно столичный клуб начал еще до паузы, во время карантина в третий раз за сезон «Герта» сменила наставника, назначив Бруно Лаббадию, и как показали последние встречи, руководство явно не прогадало.

В данный момент «Герта» находится на девятом месте в таблице с 38 очками в активе и от зоны Лиги Европы отстает всего на четыре очка, учитывая нестабильность «Вольфсбурга» и остальных претендентов на шестое место, шансы на успех весьма высоки. В последнем туре «Герта» легко обыграла «Аугсбург» со счетом 2:0, продлив серию без поражений до шести матчей.

Не сыграют: Аскасибар, Кунья, Крафт, Платтенхарт, Калу, Вольф.

Ориентировочный состав: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Миттельштадт — Скьельбред, Груйич — Люкебакио, Дарида, Дилросун — Ибишевич.

Букмекер Лига Ставок, с одной из самых широких линий, предлагает этот матч для ставок, обзор компании можно увидеть по ссылке.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей «Герта» не обыгрывала «Боруссию» — три поражения и две ничьи

В восьми последних матчах чемпионата «Боруссия» одержала семь побед

Только в одном из трех последних выездных матчей «Герта» сумела победить

Только в одном из восьми последних очных встреч команды не смогли обменяться голами

В каждом из шести последних выездных матчей «Герта» забивала минимум два гола

Прогноз

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Герта можно увидеть по ссылке.