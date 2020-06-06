«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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06 июня 2020, 15:24

Вердер

«Вердер» проваливает сезон – команда Флориана Кохфельдта за пять туров до конца чемпионата находится в зоне прямого вылета. Однако, пока положение для «музыкантов» еще не стало безнадежным – от зоны переходных матчей они отстают на два балла. В прошлом туре прервалась удачная серия «Вердера» из трех матчей без поражений – в Бремене 3:0 был сильнее «Айнтрахт».

Вольфсбург

«Вольфсбург» преследует более амбициозные цели – команда Оливера Гласнера стремится пробиться в Лигу Европы. Пока «волки» удерживают шестую строчку, но имеют сразу трех конкурентов в лице «Хоффенхайма», «Фрайбурга» и «Герты». В последнем туре «Вольфсбург», вопреки всем прогнозам, проиграл 1:2 «Айнтрахту», потерпев уже второе поражение в последних трех матчах.

Подробная линия на этот поединок есть в БК Марафон – ознакомиться с обзором букмекера можно по ссылке.

Статистика

Только в одной из восьми последних очных встреч команды не смогли обменяться голами

Только в одном из пяти последних матчей во всех турнирах «Вольфсбург» не смог забить

В каждом из пяти последних домашних матчей «Вердер» забивал в ворота «Вольфсбурга» минимум два гола

Прогноз

Прогноз на матч Вердер – Вольфсбург можно найти по ссылке.