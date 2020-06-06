«Унион» — «Шальке»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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06 июня 2020, 15:27

Унион Берлин

«Унион» серьезно сдал в качестве футбола в последнее время, что отразилось на турнирном положении команды. К старту 30 тура коллектив Урса Фишера подходит на 14-м месте в таблице и от былой уверенности в сохранении прописки в Бундеслиге не осталось и следа – зона переходных матчей находится на расстоянии четырех очков.

В последнем туре «железные» расписали ничью 1:1 с «Майнцем», не сумев победить в шестом матче кряду.

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Шальке

«Шальке» также проваливает сезон – несмотря на то, что вылет «горнякам» вряд ли грозит, 10-е место в таблице вряд ли можно назвать успехом. От зоны еврокубков команда Дэвида Вагнера отстает на пять очков, которые в нынешних условиях отыграть будет практически нереально. Поражение 0:1 от «Вердера» в последнем туре стало для «Шальке» четвертым кряду, а в целом серия без побед насчитывает уже 13 матчей.

Статистика

«Шальке» проиграл четыре последних матча

Только в одном из четырех последних матчей «Шальке» удалось забить

Ни в одном из 13 последних матчей во всех турнирах «Шальке» не побеждал – восемь поражений и пять ничьих

Прогноз

Прогноз на матч Унион – Шальке можно найти по ссылке.