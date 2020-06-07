«Гамбург» — «Хольштайн»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:45

Гамбург

«Гамбург» не лучшим образом проводит сезон – команда Дитера Хеккинга после 29 туров лишь третья в таблице. От зоны прямой квалификации в Бундеслигу «горожан» отделяет два очка, но серьезную угрозу представляет и четвертый «Хайденхайм», у которого на один балл меньше. В последнем туре «Гамбург» со счетом 3:2 обыграл «Вехен», прервав серию из трех матчей без побед.

Подробная линия на эту встречу есть в БК 1хСтавка, обзор букмекера доступен по ссылке.

Хольштейн

«Хольштайн» преследует свои цели в нынешнем сезоне – команда Оле Вернера стремится сохранить прописку во Второй Бундеслиге. Пока «аисты» справляются с задачей, располагаясь на 11-м месте в таблице – восемь очков отрыва от зоны переходных матчей позволяет им чувствовать себя в безопасности.

Однако, при этом в последних турах «Хольштайн» выглядел очень слабо, уступив с одинаковым счетом 1:2 «Бохуму» и «Арминии».

Статистика

В 14 домашних матчах нынешнего сезона «Гамбург» добыл 10 побед

«Хольштайн» проиграл два последних матча

Ни в одном из трех последних выездных матчей «Хольштайн» не побеждал – два поражения и ничья

Прогноз

Прогноз на матч Гамбург – Хольштайн можно найти по ссылке.