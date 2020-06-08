«Саарбюрккен» — «Байер»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 16:22

Саарбрюкен

«Саарбрюккен» является главной сенсацией текущего розыгрыша Кубка Германии – команда Дирка Лоттнера добралась уже до полуфинала. Начинал свой путь клуб еще в 1/32 финала, где со счетом 3:2 обыграл «Регенсбург». Далее поочередно пали «Кельн» (3:2) и «Карлсруэ» (1:0), в четвертьфинале «Саарбрюккен» выдержал шквал атак «Фортуны» и прошел ее за счет победы в серии пенальти.

Подробная линия на эту встречу есть в БК Марафон, ознакомьтесь с обзором букмекера.

Байер

«Байер» не слишком успешен в нынешнем сезоне – команда Петера Боса не справляется со своей главной задачей, находясь вне зоны Лиги Чемпионов. Тем не менее, в оставшихся турах «фармацевты» наверняка еще навяжут борьбу «Боруссии» из Менхенгладбаха, «жеребята» впереди только за счет дополнительных показателей, да и три очка у «Лейпцига» тоже вполне реально отыграть.

В последнем туре «Байер» проиграл 2:4 «Баварии», потерпев уже второе поражение в последних трех матчах.

Статистика

Ни в одном из двух последних матчей «Саарбрюккен» не побеждал – ничья и поражение

Четыре матча «Байер» провел в Кубке Германии и только в одном из них забивал менее двух голов

Четыре последних выездных матча во всех турнирах «Байер» выиграл

Прогноз

Прогноз на матч Саарбрюккен – Байер можно найти по ссылке.