«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 17:33

Бавария

«Бавария» смогла серьезно прибавить в самый ответственный момент и за счет этого команда Ханса-Дитера Флика является в данный момент фаворитом во всех турнирах, в которых принимает участие. В Бундеслиге дела у баварцев идут великолепно – они лидируют в таблице и на семь очков отрываются от второй «Боруссии», что практически убивает интригу на оставшиеся туры.

В последнем туре «Бавария» не без проблем, но обыграла 4:2 в гостях «Байер», продлив победную серию до 11 матчей во всех турнирах. В Кубке Германии клуб также является фаворитом – на пути к полуфиналу «Бавария» разобралась с «Энерги» (1:0), «Бохумом» (2:1), «Хоффенхаймом» (4:3) и минимально обыграла в четвертьфинале «Шальке» (1:0).

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Айнтрахт Фр

«Айнтрахт» как начал неудачно сезон, так и нестабильно проводит его по сей день, но при этом Ади Хюттеру удается сохранить пока свой пост. В Бундеслиге «орлы» занимают 11-е место в таблице с 35 очками и от зоны переходных матчей отрываются всего на семь баллов – учитывая форму команды, этот гандикап вряд ли можно назвать существенным.

В последнем туре «Айнтрахт», вопреки всем прогнозам, проиграл дома 0:2 «Майнцу», положив конец зарождающейся серии без поражений из трех поединков. Единственным шансом спасти сезон является Кубок Германии – по ходу турнира «Айнтрахт» уже смел с дистанции такого серьезного соперника, как «Лейпциг», также от «орлов» пострадали «Мангейм», «Санкт-Паули» и «Вердер».

Статистика

В нынешнем сезоне «Бавария» потерпела четыре поражения, самым крупным из которых был проигрыш 1:5 «Айнтрахту»

Только в одном из четырех последних матчей «Айнтрахт» проигрывал

В каждом из четырех последних матчей «Айнтрахт» забивал «Баварии» в Мюнхене

Прогноз

Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт можно найти по ссылке.