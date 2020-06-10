«Севилья» — «Бетис»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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10 июня 2020, 16:40

Севилья

«Севилья» вполне солидно смотрелась до паузы в чемпионате – вряд ли команда Хулена Лопетеги всерьез рассчитывала включиться в чемпионскую гонку, ставка наверняка делалась на место в зоне Лиги Чемпионов, с чем клуб успешно справляется. После 27 туров «нервионцы» занимают третье место в таблице, уступая мадридскому «Реалу» и «Барселоне» девять и 11 очков соответственно.

Однако, на третью строчку также всерьез претендуют «Реал Сосьедад», «Хетафе» и «Атлетико», да и «Валенсия» при определенных раскладах пять баллов отставания ликвидировать способна. В последнем туре перед паузой «Севилья» расписала ничью 2:2 с «Атлетико», не сумев таким образом победить во втором матче кряду, но и не проигрывают «нервионцы» в чемпионате на протяжении четырех матчей.

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Бетис

«Бетис» явно не оправдывает прогнозов болельщиков, по крайней мере, на момент старта 28 тура. Несмотря на довольно солидный состав, команда Руби находится лишь на 12-м месте в таблице. От зоны вылета «зелено-белые» отрываются на восемь очков и вряд ли за выживание они будут бороться, но и за путевку в Лигу Европы побороться будет крайне проблематично.

Отставание от седьмой «Валенсии» составляет уже девять баллов, отыграть которые будет очень сложно, учитывая отсутствие стабильности. Победа 2:1 над мадридским «Реалом» в последнем туре перед карантином стала первой для «Бетиса» за последние шесть матчей, три из которых закончились поражениями «зелено-белых».

Статистика

Только в одном из трех последних домашних матчей «Севилья» сумела победить

В шести последних матчах чемпионата «Севилья» добыла всего две победы

Только в одном из трех последних выездных матчей «Бетис» проигрывал

Прогноз

Прогноз на матч Севилья – Бетис можно найти по ссылке.