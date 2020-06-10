«Севилья» — «Бетис»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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10 июня 2020, 17:22

Севилья

«Севилья» вполне солидно смотрелась до паузы в чемпионате – вряд ли команда Хулена Лопетеги всерьез рассчитывала включиться в чемпионскую гонку, ставка наверняка делалась на место в зоне Лиги Чемпионов, с чем клуб успешно справляется. После 27 туров «нервионцы» занимают третье место в таблице, уступая мадридскому «Реалу» и «Барселоне» девять и 11 очков соответственно.

Однако, на третью строчку также всерьез претендуют «Реал Сосьедад», «Хетафе» и «Атлетико», да и «Валенсия» при определенных раскладах пять баллов отставания ликвидировать способна. В последнем туре перед паузой «Севилья» расписала ничью 2:2 с «Атлетико», не сумев таким образом победить во втором матче кряду, но и не проигрывают «нервионцы» в чемпионате на протяжении четырех матчей.

Бетис

«Бетис» явно не оправдывает прогнозов болельщиков, по крайней мере, на момент старта 28 тура. Несмотря на довольно солидный состав, команда Руби находится лишь на 12-м месте в таблице. От зоны вылета «зелено-белые» отрываются на восемь очков и вряд ли за выживание они будут бороться, но и за путевку в Лигу Европы побороться будет крайне проблематично.

Отставание от седьмой «Валенсии» составляет уже девять баллов, отыграть которые будет очень сложно, учитывая отсутствие стабильности. Победа 2:1 над мадридским «Реалом» в последнем туре перед карантином стала первой для «Бетиса» за последние шесть матчей, три из которых закончились поражениями «зелено-белых».

Статистика

Только в одном из трех последних домашних матчей «Севилья» сумела победить

В шести последних матчах чемпионата «Севилья» добыла всего две победы

Только в одном из трех последних выездных матчей «Бетис» проигрывал

Прогноз

Прогноз на матч Севилья – Бетис.