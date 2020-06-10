«Хоффенхайм» — «Лейпциг»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1591804649

10 июня 2020, 18:57

Хоффенхайм

«Хоффенхайм» не совсем удачно проводит сезон – сыграно уже 30 туров, а клуб не может подняться в зону еврокубков, на которые безусловно делалась ставка. Пока «деревенские» находятся на седьмой строчке в таблице с 34 очками в активе, проигрывая шестому «Вольфсбургу» два балла, но в Лигу Европы также еще метят «Фрайбург» и «Герта», так что борьба ожидается ожесточенной.

На неделе «Хоффенхайм» объявил о расторжении контракта с Альфредом Шредером, что выглядит, мягко говоря, странно в свете того, что команда не проигрывает в четырех матчах кряду и находится в двух баллах от зоны Лиги Европы. В последнем матче под руководство голландского специалиста «Хоффенхайм» расписал ничью 2:2 с «Фортуной», отыграв в меньшинстве практически весь поединок.

Подробная линия на этот матч предлагается в БК Париматч, обзор букмекера можно найти по ссылке.

Лейпциг

«Лейпциг» безусловно преследует куда более серьезные цели в чемпионате, но максимальной добиться уже не удастся – «Бавария» ушла вперед на 11 баллов. Таким образом команда Юлиана Нагельсманна сосредоточится на борьбе за серебро с дортмундской «Боруссией», где шансов также не много – «шмели» впереди на четыре балла.

В последнем туре продолжилась серия невнятных матчей в исполнении «Лейпцига» — на своем поле он принимал главного аутсайдера чемпионата в лице «Падерборна», и вопреки всем прогнозам, потерял очки. Удержать минимальное преимущество в меньшинстве не удалось и поединок завершился ничьей 1:1, которая стала для «Лейпцига» 11-й в сезоне – вместе с «Шальке» «быки» лидируют по этому показателю в Бундеслиге.

Статистика

В четырех последних матчах «Хоффенхайм» трижды проигрывал «Лейпицгу», один матч завершился ничьей

В 30 матчах чемпионата «Хоффенхайм» пропустил 50 голов – это худший показатель среди всех представителей первой семерки таблицы

Ни в одном из 12 последних матчей во всех турнирах «Лейпциг» не проигрывал – шесть побед и шесть ничьих

Прогноз

Прогноз на матч Хоффенхайм – Лейпциг.