Обзор ставок на 11 июня от сайта ВсеПроСпорт

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10 июня 2020, 21:32

«Севилья» — «Бетис»

Безусловно, главный матч дня – севильское дерби. «Севилья» подходит к поединку в качестве фаворита, букмекеры победу «нервионцев» оценивают коэффициентом 1.95, в то время, как успех «Бетиса» оценивается котировкой 4.20, что не так уж и много. Как же закончится матч?

Прогноз на матч Севилья – Бетис.

«Этыр» — «Дунав» Русе

Возобновился чемпионат Болгарии и «Дунаву» придется решать вопрос о сохранении прописки в элите – пока он находится на предпоследнем месте в таблице. Учитывая, что ни в одном из девяти последних матчей «Дунав» не побеждал, фаворитом букмекеры считают «Этыр», на победу которого предлагается кэф 1.50, аутсайдера успех оценен коэффициентом 5.35. Возможна ли сенсация?

Прогноз на матч Этыр – Дунав Русе.

«Белененсеш» — «Гимарайнш»

В этой паре фаворитом выбраны гости – букмекеры верят в безоговорочный успех «Гимарайнша», ведущего борьбу за еврокубки, коэффициентом 1.75, а победа хозяев предлагается с кэфом 5.00. У «Белененсеша» есть 10 очковый отрыв от зоны вылета, поэтому мотивация может слегка хромать, но означает ли это, что три очка все-таки заберет фаворит?

Прогноз на матч Белененсеш – Гимарайнш.

«Тондела» — «Авеш»

«Авеш» к старту 26 тура подходит в качестве главного аутсайдера чемпионата, поэтому не удивительно, что и в предстоящем поединке букмекеры предпочтение отдали хозяевам – победа «Тонделы» оценивается коэффициентом 1.80, а успех «Авеша» оценен в серьезные 4.70. Случится ли пятое поражение кряду «Авеша», или ждать сенсации?

Прогноз на матч Тондела – Авеш.

«Запрешич» — «Горица»

«Запрешич» является одним из главных аутсайдеров чемпионата, сейчас он находится на предпоследнем месте в таблице, но положение его не безнадежное, поэтому и в явного фаворита букмекеры «Горицу» превращать не стали. Победа гостей предлагается с коэффициентом 2.11, а победа хозяев с кэфом 3.32, примерно также оценивается и ничья – за 3.40 можно поставить на этот исход. Кому следует отдать предпочтение?

Прогноз на матч Запрешич – Горица.