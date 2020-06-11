«Ювентус» — «Милан»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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11 июня 2020, 16:34

Ювентус

«Ювентус» в нынешнем сезоне уже не чувствует себя так уверенно, как в нескольких прошлых – команда Маурицио Сарри проиграла в Суперкубке Италии «Лацио», да и в Серии А лидерство довольно хрупкое. По итогам 26 туров «старая синьора» лидирует в таблице, но второй «Лацио» имеет всего на один балл меньше, «Интер» отстал уже на девять очков, но имеет матч в запасе.

Такой отрыв от «нерадзурри» «Ювентус» обеспечил себе в последнем туре перед паузой – при пустых трибунах он обыграл на своем поле «Интер» со счетом 2:0, добыв третью победу кряду. Что касается Кубка Италии, то в первом матче у «Ювентуса» были проблемы – «Милан» доминировал, но ничью 1:1 гостевую все же удалось вырвать благодаря пенальти.

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Милан

«Милан» является одним из главных разочарований Серии А нынешнего сезона, да впрочем, такой статус преследует «россонери» уже несколько сезонов. После 26 туров команда Стефано Пиоли занимает седьмое место в таблице, проигрывая шестому «Наполи» три балла – расстояние не является критическим, но у «Милана» есть серьезные конкуренты в лице «Вероны» и «Пармы».

Последние туры перед карантином успешными для «россонери» не стали – сначала они упустили победу во Флоренции, позволив «Фиорентине» отрыгаться, а затем потерпели фиаско в домашнем поединке против «Дженоа». Поражение 1:2 от «грифонов» стало для «Милана» уже 10-м в сезоне, так что Кубок Италии для него представляет исключительную ценность.

Статистика

В 10 последних матчах «Ювентус» добыл девять побед над «Миланом», одна встреча завершилась ничьей

В 13 домашних матчах чемпионата «Ювентус» не потерпел ни одного поражения – 12 побед и одна ничья, это лучший показатель в Серии А

В семи последних матчах во всех турнирах «Милан» добыл всего одну победу

Прогноз

Прогноз на матч Ювентус – Милан.