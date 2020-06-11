«Гранада» — «Хетафе»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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11 июня 2020, 17:49

Гранада

«Гранада» очень достойно проводит сезон – до старта чемпионата ее считали одним из главных претендентов на вылет, но после 27 туров клуб уверенно держится в верхней половине таблицы. Пока команда Диего Мартинеса Пенаса находится на девятой строчке в таблице с 38 очками в активе, проигрывая седьмой «Валенсии» всего четыре балла.

Шансом пробиться в Лигу Европы через Кубок «Гранада» не воспользовалась – добраться ей удалось до полуфинала, но в финал турнира вышел «Атлетик» за счет того, что сумел забить в гостях. В последнем матче перед карантином «Гранада» расписала ничью 1:1 с «Леванте», продлив таким образом серию без поражений в чемпионате до четырех матчей.

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Хетафе

«Хетафе» также сезон проводит на очень высоком уровне – команда Хосе Бордаласа, вопреки всем прогнозам, продолжает сражаться за путевку в Лигу Чемпионов. К старту 28 тура «синие» подходят на пятой строчке в таблице, проигрывая четвертому «Реалу Сосьедаду» только за счет дополнительных показателей, так что вернуться в зону Лиги Чемпионов клуб может уже сегодня.

Однако, «Хетафе» предстоит также выдержать серьезную конкуренцию со стороны «Атлетико» и «Валенсии», которые также претендуют на путевку в самый престижный турнир Европы и находятся на расстоянии одной победы. В последнем туре «Хетафе» расписал нулевую ничью с «Сельтой» на выезде, не проиграв таким образом во втором матче чемпионата кряду.

Статистика

В первом круге «Гранада» проиграла «Хетафе» со счетом 1:3

В 13 выездных поединках чемпионата «Хетафе» набрал 21 очко, это третий лучший показатель в чемпионате после мадридского «Реала» и «Севильи»

В 13 выездных матчах чемпионата «Хетафе» пропустил всего 12 голов, вместе с «Атлетико» по этому показателю клуб лидирует в чемпионате

Прогноз

Прогноз на матч Гранада – Хетафе.