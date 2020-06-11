Обзор ставок на 12 июня от сайта ВсеПроСпорт

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11 июня 2020, 20:51

«Ювентус» — «Милан»

«Ювентус» в первом матче полуфинала Кубка едва унес ноги, сумев забить «Милану» только с пенальти на последних секундах. Ничья 1:1 определенно говорит в пользу хозяев, чью победу оценивают коэффициентом 1.60, успех «Милана» предлагается с заманчивым кэфом 6.05. Сумеют ли «россонери» преподнести сюрприз?

Прогноз на матч Ювентус – Милан.

«Хоффенхайм» – «Лейпциг»

«Лейпциг» выпал из чемпионской гонки, но вряд лив серьез «быки» рассчитывали за него побороться – сейчас все их усилия сконцентрированы на том, чтобы выбить со второго места дортмундскую «Боруссию» и получить серебряные медали. Для этого гостям безусловно нужна только победа, которую предлагают с коэффициентом 1.48, но сможет ли андердог «Хоффенхайм», чей успех оценивается кэфом 6.80 сотворить сенсацию?

Прогноз на матч Хоффенхайм – Лейпциг.

«Гранада» — «Хетафе»

Для «Хетафе» нынешний сезон вновь проходит под аккомпанемент борьбы за Лигу Чемпионов, и стоит признать, что шансы «синих» не так уж и плохи. Пока неуступчивая команда Хосе Бордаласа находится на пятом месте, но ворваться в зону Лиги Чемпионов может уже сегодня, от «Реала Сосьедада» отстает она только по разнице голов. Победа «Хетафе» предлагается с коэффициентом 2.56, стоит ли рискнуть?

Прогноз на матч Гранада – Хетафе.

«Динамо» Дрезден – «Гамбург»

Команды с разных полюсов сойдутся сегодня в поединке – «Динамо» стремится покинуть последнее место в таблице, для чего прилагает максимум усилий, а «Гамбург» ведет борьбу за повышение в классе. Фаворит в паре очевиден – победа «Гамбурга» букмекерами оценивается скромной котировкой 1.52, а вероятность сенсации в виде победы «Динамо» предлагается с кэфом 5.90, так какой же выбор сделать?

Прогноз на матч Динамо Дрезден – Гамбург.

«Малага» — «Уэска»

Недавний четвертьфиналист Лиги Чемпионов прозябает ныне в нижней части таблицы и стремится не поменяться местами с еще одним покорителем европейских полей недавнего прошлого в лице «Депортиво», который находится в зоне вылета. «Анчоусы» не побеждали в последних двух матчах, и букмекеры прикрепили кэф 2.94 на их успех – каковы шансы его прохода?

Прогноз на матч Малага – Уэска.

«Минск» — «Ислочь»

«Ислочь» до старта сезона считалась одним из претендентов на место в еврокубках, по крайней мере, в борьбе «волки» поучаствовать были должны, состав у них вполне боеспособный. Тем не менее, пока «Ислочь» больше ведет борьбу за выживание, чем за Лигу Европы, ее победа в поединке с «Минском» предлагается с коэффициентом 2.33, в то время, как «горожан» букмекеры оценили коэффициентом 3.02 – так на чьей стороне будет успех?

Прогноз на матч Минск — Ислочь

«Фенербахче» — «Кайсериспор»

На выходных вступает в бой Турция, которая последней ушла на карантин из европейских чемпионатов. «Фенербахче» претендентом на чемпионство не является – «канарейки» пока седьмые и до зоны Лиги Европы на дотягивают на девять баллов. Их победа предлагается с коэффициентом 1.32, а в соперника веры у букмекеров нет – кэф 7.50 ярко об этом свидетельствует. Доверится ли фавориту?

Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор.