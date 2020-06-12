«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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12 июня 2020, 14:51

Бавария

«Бавария» находится буквально в нескольких шагах от очередного титула – команда Ханса-Дитера Флика лидирует в таблице после 30 туров. Отрыв от второй «Боруссии» из Дортмунда составляет семь баллов, так что интриги в чемпионской гонке осталось минимум, после карантина чемпион Германии не сбавил оборотов, а конкуренты, в свою очередь, ошибок допустили массу.

В последнем туре «Бавария» не без труда, но обыграла в гостях «Байер» — победа со счетом 4:2 в Леверкузене стала для нее девятой кряду в чемпионате. В середине недели подопечные Флика также оформили выход в финал Кубка Германии – победа 2:1 над «Айнтрахтом» этому поспособствовала. В финале «Бавария» сойдется с «Байером».

Дисквалифицированы Томас Мюллер и Роберт Левандовски. По-прежнему травмированы Фелипе Коутиньо, Корентен Толиссо и Никлас Зюле.

Поставить на этот матч можно в БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Боруссия М

«Боруссия» на достаточно высоком уровне проводит сезон – команда Марко Розе делает ставку на путевку в Лигу Чемпионов и с задачей справляется. К старту 31 тура «жеребята» подходят на четвертой строчке в таблице, имея в активе 56 очков. Однако, на четвертую строчку всерьез претендует и «Байер» — «фармацевты» остаются позади только за счет дополнительных показателей.

В последнем туре «Боруссия» потерпела очередное фиаско – в гостевом поединке с «Фрайбургом» очков взять не удалось. Поражение со счетом 0:1 не позволило «жеребятам» оторваться от «Байера», который в этом же туре уступил «Баварии». В последних четырех матчах «Боруссия» добыла всего одну победу, что ярко свидетельствует о проблемах в игре команды.

Дисквалифицирован Алaссан Плеа. По причине травм матч пропустят Фабиан Джонсон, Денис Закария и Бреел Эмболо.

Статистика

«Бавария» выиграла последние девять матчей чемпионата

В 15 домашних поединках чемпионата «Бавария» забила 48 голов – это лучший показатель в Бундеслиге

В каждом из пяти последних матчей чемпионата «Бавария» пропускала от «Боруссии»

В каждой из пяти последних очных встреч команды забивали минимум три гола

Только в одном из четырех последних матчей «Боруссия» сумела победить

Прогноз

Прогноз на матч Бавария – Боруссия Менхенгладбах.