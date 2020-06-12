«Наполи» — «Интер»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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12 июня 2020, 15:26

Наполи

«Наполи» очень неудачно проводит нынешний сезон – несмотря на все усилия, команда Дженнаро Гаттузо так и не включилась в гонку за путевкой в Лигу Чемпионов. После 26 туров неаполитанцы находятся на шестой строчке в таблице с 39 очками, отставая от четвертой «Аталанты» на девять баллов – отыграть такой гандикап будет крайне непросто.

Перед карантином «партенопейцы» набрали отличную форму – в последнем туре им удалось со счетом 2:1 обыграть «Торино», победа стала для них третьей кряду в чемпионате. Также «Наполи» добился локального успеха и в Кубке – несмотря на все прогнозы, в Милане неаполитанцы обыграли со счетом 1:0 «Интер», оставив себе неплохие шансы на выход в финал.

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Интер М

«Интер» до недавнего времени считался одним из главных претендентов на титул наряду с «Ювентусом», однако сейчас ситуация изменилась. В таблице «нерадзурри» находятся на третьей строчке, имея в активе 54 очка – «Лацио» и «Ювентус» ушли вперед на восемь и девять очков соответственно, но при этом у команды Антонио Конте есть еще матч в запасе.

Перед паузой в чемпионате «Интер» выдал ряд очень слабых поединков – сначала он в Риме уступил 1:2 «Лацио», ведя в счете по ходу встречи, затем в гостях уступил 0:2 «Ювентусу». Кроме того, провалом закончился и матч с «Наполи» в Кубке – поражение 0:1 обязывает сегодня «Интер» на подвиг. Таким образом шансов на титул у «нерадзурри» осталось не так много, но они по-прежнему есть и вряд ли сдаваться клуб будет досрочно.

Статистика

В чемпионате «Интер» обыграл «Наполи» в гостях со счетом 3:1

Только в одном из трех последних домашних матчей «Наполи» сумел обыграть «Интер»

В рамках чемпионата «Интер» в 13 выездных поединках одержал девять побед – это лучший показатель в Серии А

Прогноз

Прогноз на матч Наполи – Интер.