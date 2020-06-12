«Мальорка» – «Барселона»: Видеопрогноз от экспертов

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12 июня 2020, 18:30

Мальорка

Островитяне в нынешнем сезоне повысились классом. Безусловно, главной задачей на сезон было как минимум сохранить прописку. Пока что шансы остаться в Примере есть, однако очковый багаж нужно пополнять срочно. На данный момент «Мальорка» находится в группе аутсайдеров. Команда занимает 18-е место и находиться на расстоянии одного пункта от красной линии.

Последний отрезок сезона перед карантином был для «Мальорки» вполне удачным. За четыре предыдущих турах она одержала две победы — обыграла «Алавес» (1:0) и «Эйбар» (2:1), завершила вничью поединок с «Бетисом» (3:3), уступив только «Хетафе» (0:1).

Из-за травм не смогут принять участие в матче два защитника — Лумор Агбеньену и Леонардо Кутрис.

Барселона

Каталонский клуб, безусловно, как и подобает флагману испанского футбола, решает в чемпионате совсем другую задачу. «Сине-гранатовые» пытаются отстоять свой чемпионский титул. Перчатку вызова в который раз бросил мадридский «Реал». Именно он является ближайшим и главным преследователем и находится на второй позиции в чемпионате, отставая на два очка.

За шесть последних туров «Барселона» потеряла очки только в матче с «королевским клубом», уступив на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:2. В остальных матчах за этот период каталонцы исключительно побеждали.

Из-за дисквалификации точно пропустит матч Клеман Лангле. Травмирован Усман Дембеле. Под вопросом Нелсон Семеду.

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Статистика

«Мальорка» проиграла дома четыре из шести последних матчей.

В четырех из пяти последних домашних матчей «Мальорки» сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

«Барселона» выиграла 7 из 10 последних матчей в чемпионате.

В пяти последних гостевых матчах «Барселона» пропускала по два гола.

«Барселона» побеждала «Мальорку» в шести последних матчах подряд.

В первом круге каталонцы обыграли островитян дома со счетом 5:2.

Прогноз

Прогноз на матч Мальорка – Барселона.