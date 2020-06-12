«Фортуна» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1591977002

12 июня 2020, 18:50

Фортуна Дф

Команда из Дюссельдорфа сейчас во всю пытается спасти прописку в Бундеслиге. В турнирной таблице она занимает перед отчетным поединком 16-е место, которое может отправить ее в стыковые матчи. От 15-й позиции «Фортуну» сейчас отделяет всего три очка, однако на таком же расстоянии ниже находится «Вердер».

После карантинного перерыва команда Уве Рёслера регулярно пополняла свой очковый багаж, допустив лишь провал в матче с «Баварией» (0:5). В остальных четырех встречах за пять предыдущих, она сыграла вничью с «Падерборном» (0:0), «Кельном» (2:2) и «Хоффенхаймом» (2:2), а также обыграла на родной арене «Шальке» (2:1).

Из-за дисквалификации пропустит игру ключевой защитник Адам Боджек. В лазарете Зак Стеффен. Под вопросом на матч Марсель Зоботтка и Бернард Текпетей.

Поставить на этот матч можно в БК Марафон, по ссылке можно ознакомиться с обзором букмекера.

Боруссия Д

«Шмели» не так давно проиграли дома важных матч «Баварии», практически утратив, тем самым, шансы на «золотые» медали первенства. Сейчас отставание от мюнхенцев составляет семь баллов, и отыграть его, в свете набравшей отличный ход «Баварии», вряд ли получится. «Боруссия» на второй позиции, однако и ее еще удержать нужно. «Лейпциг» отстает на пять пунктов.

Поражение от «Баварии» (0:1) является единственным для «шмелей» за пять туров, которое состоялись после карантина. В остальных матчах подопечные Люсьена Фавра обыграли «Шальке» (4:0), «Вольфсбург» (2:0), «Падерборн» (6:1) и «Герту» (1:0).

Из-за травм матч пропустят Марко Ройс, Дан-Аксель Загаду, Махмуд Дауд и Нико Шульц. Под вопросом Эрлинг Холанд.

Статистика

«Фортуна» проиграла только один из восьми последних матчей в Бундеслиге.

В четырех последних поединках «Фортуны» сыграл прогноз «тотал больше 2.5».

Ставка «обе забьют – нет» сыграла в четырех из шести последних матчей «Боруссии».

«Боруссия» выиграла в Бундеслиге 11 из 13 последних матчей.

В первом круге «Боруссия» обыграла «Фортуну» со счетом 5:0.

В семи из девяти последних очных матчей сыграл прогноз «тотал больше 2.5».

Прогноз

Прогноз на матч Фортуна – Боруссия Дортмунд.