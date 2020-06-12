Обзор поединков 31 тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

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12 июня 2020, 19:43

«Вольфсбург» — «Фрайбург»

В этой паре фаворитом букмекеры видят хозяев, их победа оценивается коэффициентом 1.74, что не удивительно, ведь «волки» находятся выше в таблице, да и в классе явно превосходят соперника. Что касается «Фрайбурга», то у него есть последняя возможность остаться серьезным претендентом на место в Лиге Европы, для этого ему нужна сегодня только победа. Так как сыграют команды?

Прогноз на матч Вольфсбург – Фрайбург.

«Герта» — «Айнтрахт»

«Герта» все еще имеет возможность финишировать в зоне Лиги Европы, но шансов на успех не так много – шестой «Вольфсбург» имеет на семь очков больше. Фаворитом букмекеры определили хозяев, предлагая их победу с кэфом 2.13, победа «Айнтрахта» оценивается в 3.60. Проиграют ли «орлы» третий матч кряду?

Прогноз на матч Герта – Айнтрахт.

«Кельн» — «Унион»

Обе команды пребывают в кризисе – что «Кельн», что «Унион», не могут победить уже в шести матчах кряду. Однако, «козлы» все же по игре смотрятся значительно мощнее, что отражается и в коэффициентах – победа «Кельна» предлагается с коэффициентом 2.13, победу «Униона» оценили котировкой 3.95. Возьмет ли три очка фаворит?

Прогноз на матч Кельн – Унион.

«Падерборн» — «Вердер»

Серьезная битва за выживание – «Падерборн» уже практически вылетел во Вторую Бундеслигу, шансы на выживание его остались лишь теоретическими – коэффициент 3.30 на его победу свидетельствует о том, что букмекеры в чудо также не верят. Что касается «Вердера», то его ситуация чуть проще – победа, оцененная кэфом 2.24, оставит «музыкантов» в борьбе.

Прогноз на матч Падерборн – Вердер.

Фортуна – Боруссия Дортмунд

«Боруссия» вывесила белый флаг (как будто у нее был другой выбор), и теперь сосредоточится на борьбе за серебро – главным ее конкурентом является «Лейпциг», у которого на четыре очка меньше. Победа «Боруссии» предлагается со скромным кэфом 1.42, а вот успех ведущей борьбу за выживание «Фортуны» оценили в весомые 8.40 – так ждать ли сенсации?

Прогноз на матч Фортуна – Боруссия Дортмунд.

«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах

«Бавария» уже практически все решила в чемпионате – семь очков преимущества над «Боруссией» убивают чемпионскую интригу. Тем не менее, у хозяев есть «зуб» на «Боруссию» за поражение в первом круге, организованное в одно лицо Хави Мартинесом. На победу «Баварии» коэффициент составляет 1.45, сенсация в виде победы «Боруссии» предлагается с кэфом 7.70 – есть ли смысл рискнуть?

Прогноз на матч Бавария – Боруссия Менхенгладбах.