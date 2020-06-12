Обзор матчей 28 тура чемпионата Испании от сайта ВсеПроСпорт

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12 июня 2020, 20:14

«Эспаньол» — «Алавес»

«Эспаньол» ведет отчаянную борьбу за выживание и замыкает турнирную таблицу после 27 туров, от спасительной 17-й строчки его отделяет уже шесть очков. Сегодня «попугаев» букмекеры видят фаворитом, на их победу коэффициент предлагается 2.21, в то время, как успех «Алавеса» оценивается кэфом 3.98. Как в итоге сыграют команды?

Прогноз на матч Эспаньол – Алавес.

«Сельта» — «Вильярреал»

«Сельта» неудачно проводит сезон и является претендентом на вылет – от 18-й «Мальорки» клуб из Виго отделяет всего один балл. Что касается «Вильярреала», то он решает совсем другие задачи – «желтая субмарина» старается ликвидировать четыре очка отставания от седьмой «Валенсии». Кто же в матче фаворит?

Прогноз на матч Сельта – Вильярреал.

«Леганес» — «Вальядолид»

Еще один претендент на вылет из элиты, распродавший в нынешнем сезоне всех своих нападающих, принимает «Вальядолид», который также себе ничего не гарантировал. В таблице команды разделяет шесть очков, так что битва ожидается ожесточенная. Фаворитом идет «Леганес» с кэфом 2.40, но так ли все очевидно?

Прогноз на матч Леганес – Вальядолид.

«Мальорка» — «Барселона»

«Мальорка» пока безуспешно пытается спастись – после 27 туров выше 18-го места ей подняться не удалось. «Барселона» решает самые серьезные задачи и к старту встречи походит в качестве лидера чемпионата – отрыв от мадридского «Реала» всего два балла. Победа «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.31, но будет ли ей так легко?

Прогноз на матч Мальорка – Барселона.