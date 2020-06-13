«Шальке» — «Байер»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1592050777

13 июня 2020, 15:19

Шальке

«Шальке» очень солидно смотрелся в первой части сезона – команда Дэвида Вагнера стабильно набирала очки и держалась в зоне еврокубков. Однако, ближе к концу первого круга «горняки» провалились в кризис, выхода из которого не было найдено до сих пор. К старту 31 тура «Шальке» подходит на 10-й строчке в таблице, отставая от зоны Лиги Европы уже на семь баллов.

Очевидно, что побороться за еврокубки «горняки» не в состоянии, ситуация от тура к туру лишь усугубляется. Исключением не стал и прошлый матч с «Унионом» — «горнякам» лишь удалось спасти ничью в гостях ценой невероятных усилий, о большем они вряд ли могли и мечтать. Таким образом серия без побед «Шальке» достигла 14 матчей.

Подробную линию на эту встречу предлагает БК Фонбет, обзор букмекера доступен по ссылке.

Байер

«Байер», в отличие от своего сегодняшнего соперника, проводит сезон куда более стабильно, продолжая сражаться за путевку в зону Лиги Чемпионов. Пока команда Петера Боса находится на пятой строчке в таблице, но от четвертой «Боруссии» из Менхенгладбаха отстает только за счет дополнительных показателей, шестой «Вольфсбург» отстал уже на 11 баллов.

В последнем туре «Байер» ничего не сумел противопоставить «Баварии», уступив 2:4 на своем поле – это поражение стало уже вторым для «фармацевтов» за последние три матча Бундеслиги. На неделе «Байер» сумел оформить выход в финал Кубка Германии, обыграв 3:0 в гостях «Саарбрюккен» — теперь в финале он получит возможность отомстить «Баварии» за поражение в чемпионате.

Статистика

Ни в одном из трех последних матчей «Шальке» не обыгрывал «Байер» — два поражения и ничья

Ни в одном из 14 последних матчей во всех турнирах «Шальке» не побеждал – восемь поражений и шесть ничьих

Ни в одном из восьми последних выездных матчей во всех турнирах «Байер» не проигрывал – семь побед и ничья

Прогноз

Прогноз на матч Шальке – Байер.