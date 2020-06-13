«Атлетик» — «Атлетико»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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13 июня 2020, 16:27

Атлетик Б

«Атлетик» не оправдывает прогнозов болельщиков в нынешнем сезоне – команда Гаиски Гаритано находится в данный момент лишь на 10-м месте в таблице. До зоны Лиги Европы «красно-белым» не хватает шести очков – гандикап не грандиозный, но для нестабильного в текущем сезоне «Атлетика» даже эта цифра является существенной.

Однако, в Лигу Европы «Атлетик» может попасть через Кубок Испании - в финале состоится баскское дерби, в котором ему будет противостоять «Реал Сосьедад». В последних матчах чемпионата перед карантином «красно-белые» показали прогресс – две победы кряду над «Вильярреалом» (1:0) и «Вальядолидом» (4:1) дали болельщикам повод для оптимизма.

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Атлетико

«Атлетико» в чемпионате также не имеет успеха – после 28 туров команда Диего Симеоне лишь шестая в турнирной таблице. До зоны Лиги Чемпионов «матрасникам» не хватает всего одного очка, при этом у них еще имеется матч в запасе, так что «Реал Сосьедад» и «Хетафе» могут подвинуться в таблице уже по итогам текущего тура.

Если в чемпионате у «Атлетико» дела идут не лучшим образом, то в Лиге Чемпионов ему удалось добиться успеха – в 1/8 финала «матрасники» сенсационно выбили из турнира «Ливерпуль». Перед карантином «Атлетико» находилось в целом в неплохой форме, но слишком много играло вничью, именно такой итог был зафиксирован в двух последних поединках с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2).

Статистика

В шести последних матчах «Атлетик» пять раз проигрывал «Атлетико»

В пяти последних матчах во всех турнирах «Атлетик» потерпел три поражения

Ни в одном из семи последних матчей во всех турнирах «Атлетико» не проигрывало – три победы и четыре ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Атлетик – Атлетико.