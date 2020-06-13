Обзор матчей 28 тура чемпионата Испании от сайта ВсеПроСпорт

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13 июня 2020, 22:22

«Атлетик» — «Атлетико»

«Атлетик» не слишком уверенно проводит сезон в чемпионате, располагаясь лишь на 10-м месте в таблице, но за еврокубки баски побороться еще смогут, если в финале Кубка обыграют «Реал Сосьедад». «Атлетико» сражается за место в зоне Лиги Чемпионов, пока находится на шестой строчке, но победа в сегодняшней встрече вернет «матрасников» в четверку. Три очка гостям?

Прогноз на матч Атлетик – Атлетико.

«Реал» Мадрид – «Эйбар»

«Реал» все еще остается претендентом на титул, хотя в таблице «Барселоне» проигрывает. Тем не менее, отставание составляет всего один балл, так что вся борьба для «галактикос» еще впереди. «Эйбар» находится в нижней части таблицы и явно будет сегодня биться за очки, вылетать «оружейники» явно не собираются. Что покажет аутсайдер?

Прогноз на матч Реал Мадрид – Эйбар.

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»

«Реал Сосьедад» в целом неплохо проводит сезон и ставит перед собой серьезную цель – «бело-голубые» мечтают пробиться в Лигу Чемпионов. Однако, у «Осасуны» наверняка есть свои планы на очки в сегодняшней встрече – пока ничего себе «красные» не гарантировали, так что дарить очки фавориту явно не станут. Чего ждать от этой встречи?

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Эйбар.