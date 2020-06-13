«Реал» Мадрид – «Эйбар»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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13 июня 2020, 22:30

Реал Мадрид

Перед карантинным перерывом «королевский клуб» не часто радовал своих болельщиков победами. За четыре предыдущих тура «Реал» сумел обыграть только «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу». В остальных матчах за этот период «сливочные» разошлись миром со скромной «Сельтой» (2:2), а также проиграли «Леванте» (0:1) и «Бетису» (1:2) в Примере и «Манчестер Сити» (1:2) в домашнем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поэтому, возможно, пауза оказалась для столичных футболистов как раз впору.

Последние неудачи в чемпионате привели к тому, что «Барселона» подвинула «Реал» в турнирной таблице на вторую строчку. На данный момент «сливочные» проигрывают лидеру два очка.

В лазарете команды сейчас обосновались Лука Йович, Начо и Мариано Диас.

Эйбар

Баски перед паузой тоже выглядели не лучше своего соперника. За пять последних туров команда сумела обыграть только «Леванте» (3:0), проиграв при этом «Алавесу» (1:2), «Барселоне» (0:5), «Мальорке» (1:2) и «Реал Сосьедаду» (1:2).

Три очка заработанные за этот период не позволили «Эйбару» свалиться в зону вылета, хотя расстояние до нее составляет всего два очка. Команда из Страны Басков на 16-й позиции.

Дисквалификацию будет отбывать Гонсало Эскаланте. В лазарете находится Иван Рамис.

Статистика

«Реал» дома не проиграл в нынешнем чемпионате еще ни одного матча – девять побед и четыре ничьи.

В 13 домашних матчах Примеры «Реал» пропустил только девять голов.

В 10 из 13 домашних матчей «Реала» сыграл прогноз «тотал меньше 4.5».

В 13 гостевых матчах «Эйбар» забил всего 8 голов, пропустив 21 раз.

На выезде «Эйбар» проиграл 7 из 13 матчей.

В первом круге «Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 4:0.

За всю историю, которая насчитывает 11 матчей, лишь раз было забито больше четырех

Прогноз

Прогноз на матч Реал Мадрид – Эйбар.