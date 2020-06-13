«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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13 июня 2020, 22:36

Майнц

«Майнц» неудачно проводит сезон и рискует вылететь из Бундеслиги – в данный момент команда Акима Байерлорцера занимает лишь 15-е место в таблице. От зоны переходных матчей «карнавальщиков» отделяет всего три очка, зона прямого вылета находится на расстоянии шести баллов.

В последнем туре «Майнц» дал повод болельщикам для оптимизма – обыграв 2:0 «Айнтрахт», он прервал серию из пяти матчей без побед.

Аугсбург

«Аугсбург» также успеха в чемпионате не имеет, но при этом пока держится вне зоны вылета – к 31-му туру команда Хайко Херрлиха подходит на 13-й строчке в таблице. Идущая в зоне переходных матчей «Фортуна» имеет на четыре очка меньше, так что никаких гарантий у «фуггеров» нет. В последнем туре «Аугсбург» расписал ничью 1:1 с «Кельном», не сумев победить в третьем матче кряду.

Статистика

В семи последних домашних матчах «Майнц» добыл шесть побед над «Аугсбургом»

Ни в одном из трех последних матчей «Аугсбург» не побеждал – поражение и две ничьи

В семи последних выездных матчах «Аугсбург» потерпел шесть поражений

Прогноз

Прогноз на матч Майнц – Аугсбург.