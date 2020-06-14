«Леванте» — «Севилья»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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14 июня 2020, 13:33

Леванте

«Леванте» не может пока похвастаться серьезными успехами в нынешнем сезоне – команда Пако Лопеса находится в данный момент лишь на 12-м месте в таблице. От зоны вылета «лягушек» отделяет девять баллов – преимущество можно назвать вполне солидным, но никаких гарантий клубу оно пока не дает, учитывая количество матчей до конца чемпионата.

В последних турах перед карантином «Леванте» выглядел невзрачно – после эмоциональной и неожиданной победы 1:0 над мадридским «Реалом» в 25 туре побед в активе клуба больше не было. Проиграв 0:3 «Эйбару», «Леванте» расписал после две ничьи с одинаковым счетом 1:1 с «Гранадой» и «Валенсией», продлив таким образом серию без побед до трех матчей.

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Севилья

«Севилья» на очень высоком уровне проводит сезон и ставит перед собой амбициозные цели – команда Хулена Лопетеги занимает в данный момент третье место в таблице. Говорить о том, что «нервионцы» являются претендентами на титул вряд ли есть смысл – «Барселона» впереди уже на 11 баллов, но вот шесть очков у мадридского «Реала» отыграть вполне возможно.

Перед карантином «Севилья» находилась в отличной форме и длительный перерыв не сказался негативно на игре команды, по крайней мере, в поединке с «Бетисом» выглядела команда великолепно. Игровое преимущество «Севилья» воплотила в два забитых гола после перерыва и не позволила сопернику ответить – таким образом серия «нервионцев» без поражений достигла пяти матчей.

Статистика

В четырех последних матчах «Леванте» потерпел четыре поражения от «Севильи»

Ни в одном из трех последних матчей «Леванте» не побеждал – поражение и две ничьи

«Севилья» не проигрывала в последних пяти матчах чемпионата – три победы и две ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Леванте – Севилья.