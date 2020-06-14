«Бетис» — «Гранада»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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14 июня 2020, 15:12

Бетис

«Бетис» не оправдывает прогнозов болельщиков в текущем сезоне – команда Руби не является претендентом на еврокубки. В данный момент «бетикос» занимают лишь 13-е место в таблице с 33 очками, отставая от седьмой «Валенсии» на 10 баллов – этот гандикап для «Бетиса» отыграть будет практически нереально, куда важнее ему не провалиться к зоне вылета.

А такой расклад не выглядит фантастикой – идущая 18-й «Мальорка» имеет на восемь очков меньше и на финишном отрезке сезона аутсайдеры традиционно прибавляют. После карантина «Бетис» сходу попал с корабля на бал – в дерби ему предстояло сыграть с «Севильей», и экзамен сдан не был. Поражение 0:2 стало для «бетикос» уже 11-м в сезоне.

Широкая линия на этот матч есть в БК Леон, ознакомиться с обзором букмекера можно по ссылке.

Гранада

«Гранада» имеет куда более скромный подбор игроков, чем у ее сегодняшнего соперника, но при этом команда Диего Мартинеса Пенаса находится выше в таблице. К старту 29 тура клуб подходит на девятой строчке в таблице, имея в активе 41 очко – седьмая «Валенсия» находится на расстоянии двух баллов, преодолеть которые реально уже сегодня.

Однако, пока вряд ли есть смысл записывать «Гранаду» в число претендентов на еврокубки – как уже упоминалось ранее, подбор игроков у Пенсаса весьма ограничен, «Вильярреал», «Атлетико» и тот же «Бетис» в кадровом плане значительно «Гранаду» превосходят. Тем не менее, в последнем туре «насриды» обыграли дома «Хетафе» со счетом 2:1, продлив серию без поражений в чемпионате до пяти матчей.

Статистика

Ни в одном из трех последних домашних матчей «Бетис» не проигрывал «Гранаде» — победа и две ничьи

Только в одном из четырех последних домашних матчей «Бетис» проигрывал

Только в одном из 11 последних выездных матчей «Гранада» сумела победить

Прогноз

Прогноз на матч Бетис – Гранада.