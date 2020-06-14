Обзор матчей дня 15 июня от сайта ВсеПроСпорт

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14 июня 2020, 18:09

«Леванте» — «Севилья»

«Севилья» выдала отличный поединок после карантина с «Бетисом», в котором уверенно взяла три очка. «Леванте» в первом туре после карантина также имел успех – «лягушки» вырвали ничью у «Валенсии». Фаворитом безусловно являются сегодня гости, но сумеют ли «нервионцы» оправдать этот статус?

Прогноз на матч Леванте – Севилья.

«Бетис» — «Гранада»

«Бетис» имеет шикарный состав, но пока игры у команды нет – в матче с «Севильей» команда Руби не показала практически ничего. «Гранада», в отличие от соперника, свой поединок выиграла, сенсационно обыграв дома «Хетафе» в первом туре после карантина. Букмекеры видят фаворитом «Бетис», но так лив се в этой паре очевидно?

Прогноз на матч Бетис – Гранада.

«Понферрадина» — «Эльче»

«Эльче» ведет борьбу за выход в Примеру и пока удерживает шестое место, но никаких гарантий у него пока нет, преимущество над ближайшим конкурентом составляет всего три балла. «Понферрадина» проиграла «зелено-полосатым» в первом круге, но смогут ли хозяева сегодня взять реванш?

Прогноз на матч Понферрадина – Эльче.

«Маритимо» — «Жил Висенте»

«Маритимо» находится не в лучшем состоянии – команда не побеждает на протяжении пяти матчей и от зоны вылета ее отделяют считанные очки. «Жил Висенте» также проиграл последние две встречи и находится не в лучшей форме. Фаворитом букмекеры видят хозяев и предлагают на их победу коэффициент 2.36, но стоит ли рисковать?

Прогноз на матч Маритимо – Жил Висенте.

«Мальме» — «Мьяльбю»

Стартует чемпионат Швеции – потерпевший в прошлом сезоне фиаско «Мальме» наверняка сходу постарается включиться в бой. В соперниках у «голубых» «Мьяльбю», который только вернулся в элиту и явно уступает хозяевам в классе. Возможна ли сенсация?

Прогноз на матч Мальме – Мьяльбю.