«Вердер» — «Бавария»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 14:33

Вердер

«Вердер» проваливает сезон и рискует по его итогам вылететь во Вторую Бундеслигу. После 31 тура команда Флориана Кохфельдта занимает предпоследнее место в таблице, имея в активе всего 28 очков. Тем не менее, от зоны переходных матчей «музыканты» отстают только за счет дополнительных показателей, спасительная 15-я строчка находится на расстоянии трех очков.

После двух провальных домашних поединков с «Айнтрахтом» (0:3) и «Вольфсбургом» (0:1) у бременцев не оставалось другого выхода, кроме как обыгрывать в гостях «Падерборн» в прошлом туре. Со своей задачей «Вередр» справился на отлично, обыграв соперника со счетом 5:1 в гостях, все главные его конкуренты в этом туре очки потеряли, так что ситуацию улучшить удалось в значительной степени.

Бавария

«Бавария» великолепно проводит сезон и мощно выступает по всем фронтам. В Бундеслиге команда Ханса-Дитера Флика лидирует в таблице с отрывом в семь очков от второй «Боруссии», что означает следующее – победа в сегодняшнем матче гарантирует «Баварии» очередной титул чемпиона Германии, к этому клуб наверняка и будет стремиться.

На прошлой неделе успешно баварцы сыграли в полуфинале Кубка Германии, обыграв в непростом поединке со счетом 2:1 «Айнтрахт». В финале теперь «Баварию» ждет «Байер» и весьма высоки ее шансы оформить, как минимум, дубль по трофеям. В последнем туре без ряда ключевых игроков «Бавария» обыграла со счетом 2:1 «Боруссию» их Менехенгладбаха, вплотную приблизившись к «салатнице».

Статистика

В последних 19 матчах чемпионата «Бавария» одержала 19 побед над «Вердером»

В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды – оба матча выиграла «Бавария» с общим счетом 9:3

«Бавария» выиграла последние 13 матчей во всех турнирах

Ни в одном из шести последних домашних матчей «Вердер» не побеждал – пять поражений и ничья

Прогноз

Прогноз на матч Вердер – Бавария.